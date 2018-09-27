Серый волк Автомобиль акимата Костанайского района, который попал в ДТП в Узунколе, оказался угнанным #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9645

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:45 Извините, но не верю. Где эти лица? Где журналистская работа? Предъявите нам этих угонщиков как Петрова и Бошарова! Они должны рассказать, что никогда якобы не работали на акунаматат затоболовки, и не числились там или в афилированных с этим заведением структурах.

А так извините, ни одному слову не верю!



Перепечатать или скопипастить сказки пресслужбы и я могу!

Только в этих сказках пресслужб оказывалось то одновременно три генерала маткенова, то диферамбы окиматским божествам. Цена такой информации абсолютный ноль и повод расследовать и вытаскивать истину на свет.



[Исправлено: Серый волк, 27.09.2018 - 14:51]