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§ NG.kz
Автомобиль акимата Костанайского района, который попал в ДТП в Узунколе, оказался угнанным
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33830
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.09.18 - 13:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
22 сентября на одной из центральных улиц с. Узунколь служебный автомобиль акимата Костанайского района врезался в ограждение. Видео последствий аварии разместили на сайте "НГ". В ДВД Костанайской области официально заявили - машина оказалась угнанной.
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§ Сыкымы
Re: Автомобиль акимата Костанайского района, который попал в ДТП...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 485
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 27.09.18 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Скажут, что машину угнали личности, к акимату непричастные...

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32370
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§ Dron
Re: Автомобиль акимата Костанайского района, который попал в ДТП...
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 456
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 27.09.18 - 15:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как неоригинально.
Пора уже акимату креативщиков нанимать.
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* Серый волк
Автомобиль акимата Костанайского района, который попал в ДТП в Узунколе, оказался угнанным
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9645
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 27.09.18 - 17:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Извините, но не верю. Где эти лица? Где журналистская работа? Предъявите нам этих угонщиков как Петрова и Бошарова! Они должны рассказать, что никогда якобы не работали на акунаматат затоболовки, и не числились там или в афилированных с этим заведением структурах.
А так извините, ни одному слову не верю! :lol:

Перепечатать или скопипастить сказки пресслужбы и я могу!
Только в этих сказках пресслужб оказывалось то одновременно три генерала маткенова, то диферамбы окиматским божествам. Цена такой информации абсолютный ноль и повод расследовать и вытаскивать истину на свет.

[Исправлено: Серый волк, 27.09.2018 - 14:51]
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* pro100tak
Re: Автомобиль акимата Костанайского района, который попал в ДТП...
pro100tak


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Сообщений: 223
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 27.09.18 - 19:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А проведите, НГ, свое расследование. Когда, где был, что делал акиматовский член? Кто такие эти угнавшие? "Угнали" они или взяли покататься? 22-го ДТП, 27-го сообщили о том, что была 22-го угнана. Почему? Подтасовали за это время? Реально 22-го обратился ио акима с заявлением об угоне? Угон по пьяни можно трактовать "как завладение без цели хищения"? А на любую кражу можно пойти по пьянке - типа взял попользоваться? Почему только адм. протокол? Куча вопросов. Устал аж печатать.
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