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≡ Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 10 из 10«1...8910
§ NG.kz
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33829
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.09.18 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В этом году в Костанае начали массово заменять таблички с указанием улиц и номеров домов. На новых табличках, в отличие от прежних, названия улиц указаны только на казахском и английском языках, русского варианта там нет.
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§ GREENSOLDIER
Re: Только на казахском и английском - управление по развитию...
GREENSOLDIER


(Пользователи)
Сообщений: 17
Регистрация: 28.07.18
Отправлено: 27.09.18 - 12:20
Комментарий удален модератором.
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§ GREENSOLDIER
Re: Только на казахском и английском - управление по развитию...
GREENSOLDIER


(Пользователи)
Сообщений: 17
Регистрация: 28.07.18
Отправлено: 27.09.18 - 12:21
Комментарий удален модератором.
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§ Sniper
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 597
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 27.09.18 - 12:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
GREENSOLDIER:
Акиматовские хватит народ сталкивать

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35624&viewmode=flat&sortorder=0&start=120#780185

что тут за глупости пишешь? Где ты увидел вообще акиматовских? Правило одно на форуме. Не нравится - не читай! :-P :-x
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§ GREENSOLDIER
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
GREENSOLDIER


(Пользователи)
Сообщений: 17
Регистрация: 28.07.18
Отправлено: 27.09.18 - 13:10
Комментарий удален модератором.
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§ GREENSOLDIER
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
GREENSOLDIER


(Пользователи)
Сообщений: 17
Регистрация: 28.07.18
Отправлено: 27.09.18 - 13:11
Комментарий удален модератором.
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§ GREENSOLDIER
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
GREENSOLDIER


(Пользователи)
Сообщений: 17
Регистрация: 28.07.18
Отправлено: 27.09.18 - 13:14
Комментарий удален модератором.
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§ GREENSOLDIER
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
GREENSOLDIER


(Пользователи)
Сообщений: 17
Регистрация: 28.07.18
Отправлено: 27.09.18 - 13:16
Комментарий удален модератором.
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§ GREENSOLDIER
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
GREENSOLDIER


(Пользователи)
Сообщений: 17
Регистрация: 28.07.18
Отправлено: 27.09.18 - 13:17
Комментарий удален модератором.
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§ GREENSOLDIER
Re: Только на казахском и английском - управление по развитию...
GREENSOLDIER


(Пользователи)
Сообщений: 17
Регистрация: 28.07.18
Отправлено: 27.09.18 - 15:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Посмотрите РЕЗУЛЬТАТ голосования на Пенте
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§ arman_kst
Re: Только на казахском и английском - управление по развитию...
arman_kst


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Сообщений: 51
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 27.09.18 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо газете написать письмо в прокуратуру и генеральную прокуратуру и приложить письмо с ответом акимата. Пусть они вынесут решение. А после опубликовать в республиканских СМИ, а также депутатам отправить)
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§ Sniper
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 597
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 27.09.18 - 15:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
GREENSOLDIER:
голосования на Пенте

куда посмотреть сердешный? Не волнуйтесь вы так, 50 удаленок и вы свободны!!! 8-) 8-) :-P :-x
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§ Kairat stayer
Re: Только на казахском и английском - управление по развитию...
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 212
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 27.09.18 - 16:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Астане такие же таблички с наименованием улиц и нумерацией домов устанавливают, надписи на государственном языке и латинице. Если улицы тогда ещё указывают: көшесі, улица, street, проспекты соответственно: даңғылы, проспект, avenue.

Официальный сайт города Астаны http://astana.gov.kz/ru/news/news/15244
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* таноми52
Re: Только на казахском и английском - управление по развитию...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 171
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 27.09.18 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
В Астане такие же таблички с наименованием улиц и нумерацией домов устанавливают, надписи на государственном языке и латинице.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32383&start=135#comment_1



Если в Астане нарушается Закон, то, действительно, чему удивляться в провинции?
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§ GREENSOLDIER
Re: Только на казахском и английском - управление по развитию...
GREENSOLDIER


(Пользователи)
Сообщений: 17
Регистрация: 28.07.18
Отправлено: 27.09.18 - 17:03
Комментарий удален модератором.
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§ Kairat stayer
Re: Только на казахском и английском - управление по развитию...
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 212
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 27.09.18 - 17:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Если в Астане нарушается Закон, то, действительно, чему удивляться в провинции?


Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32383&start=135#comment_1


Спорный вопрос по отдельным моментам, там например в табличке указано: Жұмабек Тәшенов, далее көшесі, улица, street. Лично я двуязычный же, и знаю кириллицу, также 9 специфических букв казахского алфавита, мне понятно, что көшесі - это улица, вот за иностранца, там за француза, немца или британца не могу сказать, наверное тоже поймут, применив транслитерацию. Ну и русскоязычный тоже поймёт, что это улица имени Жумабека Ташенова. Тем более, раньше знатоки озвучивали, что имена и фамилии можно же писать в оригинале, то есть на языке носителя. Если будет проспект Александра Пушкина, так-же будет написано Александр Пушкин даңғылы, проспект, avenue. Наверное все поймут, в том числе местные и иностранцы.
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