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Регистрация: 28.05.18 (Полноправные пользователи)

Отправлено: - 17:12 Цитата: таноми52:

Если в Астане нарушается Закон, то, действительно, чему удивляться в провинции?





Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32383&start=135#comment_1 Если в Астане нарушается Закон, то, действительно, чему удивляться в провинции?Источник:



Спорный вопрос по отдельным моментам, там например в табличке указано: Жұмабек Тәшенов, далее көшесі, улица, street. Лично я двуязычный же, и знаю кириллицу, также 9 специфических букв казахского алфавита, мне понятно, что көшесі - это улица, вот за иностранца, там за француза, немца или британца не могу сказать, наверное тоже поймут, применив транслитерацию. Ну и русскоязычный тоже поймёт, что это улица имени Жумабека Ташенова. Тем более, раньше знатоки озвучивали, что имена и фамилии можно же писать в оригинале, то есть на языке носителя. Если будет проспект Александра Пушкина, так-же будет написано Александр Пушкин даңғылы, проспект, avenue. Наверное все поймут, в том числе местные и иностранцы.