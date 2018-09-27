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§ NG.kz
Не успев закончить, начнем сначала
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33829
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.09.18 - 16:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ремонт улицы Тауелсиздик еще даже не завершен, но уже требует доделки.
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§ alex_60
Re: Не успев закончить, начнем сначала
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1276
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.09.18 - 16:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
это "стандартная " заделка люков по городу.
где брусчатка . везде так.
так наверное по проекту.
возле акимата вроде более менее, кирпичики пилят для заделки,
как то проходил, видел.
а так обычно или песком, или в лучшем случае раствором.
очень "красиво " смотрится.
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