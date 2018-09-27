NG.kz Еще раз про ремонт дорог Алтынсарина и Гагарина



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 33829

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 10:15 Нужно быть начеку, автобусы начали менять маршрут движения. Сегодня заметил что 13-ый маршрут начал ехать в сторону КСК по Алтынсарина и поворачивает на Гагарина в сторону Каирбекова, в обратную сторону так-же, до этого вроде по Шевченко вниз уходил. 5-ый маршрут по прежнему по Шевченко вниз уходит.

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