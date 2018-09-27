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§ NG.kz
Евгений ШИБАРШИН: Пропагандистский скачок
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33827
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.09.18 - 10:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
14 сентября в рамках Программы развития ООН опубликовали Отчет о развитии человечества, составленный по оценочным данным 2017 года. Казахстан в списке стран по индексу человеческого развития (ИЧР) оказался на 58 месте из 186-ти.
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§ maxsaf
Re: Евгений ШИБАРШИН: Пропагандистский скачок
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 123
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.09.18 - 10:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если подвергнуть сомнению ИЧР остальных стран таким же способом, то весьма вероятно, что Казахстан занимает вполне заслуженное 58 место в "сомнительном" ООНовском рейнинге.
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§ Trueman4400
Re: Евгений ШИБАРШИН: Пропагандистский скачок
Trueman4400


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 166
Регистрация: 12.01.16
Отправлено: 27.09.18 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
комбинированным показателем, включающим такие критерии, как ожидаемая продолжительность жизни,

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32412
так она зависит не от рейтинга, а от способности поддерживать свое здоровье всеми доступными методами.
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§ drakon
Re: Евгений ШИБАРШИН: Пропагандистский скачок
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14655
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.09.18 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Казахстан занимает вполне заслуженное 58 место в "сомнительном" ООНовском рейнинге.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32412

Почём Рейтинги? Тов. ООН?... :lol: :oops:
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* Сыкымы
Re: Евгений ШИБАРШИН: Пропагандистский скачок
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 485
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 27.09.18 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Trueman4400:
а от способности поддерживать свое здоровье всеми доступными методами.

а доступность этих методов от чего зависит?
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