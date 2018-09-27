/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Одна из клиник Костаная отказалась от бесплатного обслуживания населения 		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Одна из клиник Костаная отказалась от бесплатного обслуживания населения
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33827
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.09.18 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С 15 сентября по 15 ноября в Казахстане стартовала ежегодная кампания прикрепления к поликлиникам. С 2019 года в Костанае поликлиник и медцентров, которые по госзаказу бесплатно обслуживают пациентов, станет меньше.
Читать новость

§ Victor Yang
Одна из клиник Костаная отказалась от бесплатного обслуживания населения
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10958
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 27.09.18 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Одна семья должна быть прикреплена к одной поликлинике, к одному врачу общей практики. Это делается для улучшения качества оказания услуг. Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32437

Шта? Каким это образом улучшится качество? Хороший педиатр - в одной поликлинике, а, скажем, кардиолог для взрослого - в другой. Что делать в этом случае? Ничем эта система отличаться не будет от того что быдло - только деньги из своего кармана платить нужно вне зависимости от того - обращаешься или нет в поликлинику. А при необходимости всё равно к платному идёшь.

[Исправлено: Victor Yang, 27.09.2018 - 13:18]
Профайл

* Сыкымы
Re: Одна из клиник Костаная отказалась от бесплатного...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 485
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 27.09.18 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Хороший педиатр - в одной поликлинике, а, скажем, кардиолог для взрослого - в другой

Речь о врачах общей практики, типа семейного доктора. Если он сам не смогёт или будут сомнения, то тогда направит к узкому специалисту для подтверждения диагноза. Но лечить будет ВОП.
Профайл

§ Victor Yang
Одна из клиник Костаная отказалась от бесплатного обслуживания населения
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10958
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 27.09.18 - 13:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Если он сам не смогёт или будут сомнения, то тогда направит к узкому специалисту для подтверждения диагноза.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=780217&topic_id=35669&forumid=1#780217

Правильно. Но отправит к врачу в свою же поликлинику, а не к врачу, которому я доверяю.
Профайл

* Сыкымы
Re: Одна из клиник Костаная отказалась от бесплатного...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 485
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 27.09.18 - 13:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Совместными усилиями придёте к консенсусу. Семейный доктор - он же почти как член семьи. ;-)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 50, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 47
Зарегистрированные пользователи: yudjin, GREENSOLDIER, Vital

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 188
Пользователей: 4
Всего: 192

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх