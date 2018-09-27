Victor Yang Одна из клиник Костаная отказалась от бесплатного обслуживания населения #1





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 10958

Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 13:17 Цитата: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32437 Одна семья должна быть прикреплена к одной поликлинике, к одному врачу общей практики. Это делается для улучшения качества оказания услуг. Источник:

Шта? Каким это образом улучшится качество? Хороший педиатр - в одной поликлинике, а, скажем, кардиолог для взрослого - в другой. Что делать в этом случае? Ничем эта система отличаться не будет от того что быдло - только деньги из своего кармана платить нужно вне зависимости от того - обращаешься или нет в поликлинику. А при необходимости всё равно к платному идёшь.



[Исправлено: Victor Yang, 27.09.2018 - 13:18]