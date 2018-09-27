/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Нет пандуса в новом ЦОНе на углу Тауелсиздик-Абая в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Нет пандуса в новом ЦОНе на углу Тауелсиздик-Абая в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33827
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.09.18 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня посещала новый ЦОН, который расположен на углу Тауелсиздик-Абая, возле ступенек стояла девушка с коляской, пандуса нет, пришлось ей помочь занести по ступенькам коляску. Ни пандуса, ни подъемника там нет.
Читать новость

§ Козлов я
Re: Нет пандуса в новом ЦОНе на углу Тауелсиздик-Абая в Костанае
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 213
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 27.09.18 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Три дня назад был в этом ЦОНе. И видел,как со стороны пр. Абая сделали подъемник. Опробывали при мне,работал. Просто его не заметно,а указателя нет.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 50, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 47
Зарегистрированные пользователи: yudjin, GREENSOLDIER, Vital

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 189
Пользователей: 4
Всего: 193

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх