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§ NG.kz
Проблем с дизтопливом нет - Бозумбаев
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33827
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.09.18 - 08:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Средняя оптовая цена на дизельное топливо по стране находится в пределах 188-189 тенге, проблем с наличием топлива нет. Об этом заявил министр энергетики Канат Бозумбаев. Он сообщил, что прогнозы об удешевлении дизтоплива в ноябре сохранятся.
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§ Мишаня
Re: Проблем с дизтопливом нет - Бозумбаев
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 600
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 27.09.18 - 08:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поднажмите чуток, в РФ на АЗС 44 в среднем. Немного осталось! Только качество неплохо бы тоже поднажать :-)
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§ Добринцофф
Проблем с дизтопливом нет - Бозумбаев
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6185
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 27.09.18 - 09:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Проблем с дизтопливом нет - Бозумбаев Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32429

Проблема не с дизтопливом,а сценой на него.

Цитата:
Я каждое утро получаю оперативную информацию со всех заправок нашей страны. Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32429

Сообщаю из Кустаная ,специально для министра,на Мунае 210,Эталон 215,на Гелиосе за наличку не продают только по картам или талонам и это всё летняя,а через месяц у нас зима наступает будем с зимней бодяжить ,та уже 240-260 всё норм.проблем нет.

[Исправлено: Добринцофф, 27.09.2018 - 09:06]
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§ pro100tak
Re: Проблем с дизтопливом нет - Бозумбаев
pro100tak


(Пользователи)
Сообщений: 218
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 27.09.18 - 09:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да если бы он рулил еще заправками, а не только информацией. Собственно во всех отраслях так. Цены бы таким министрам не было...
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§ Мишаня
Re: Проблем с дизтопливом нет - Бозумбаев
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 600
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 27.09.18 - 09:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Сообщаю из Кустаная ,специально для министра,на Мунае 210,Эталон 215

Так министр откорячился - Цитата:
Да, есть цены выше, но это на импортируемое дизтопливо из России. Это в основном в приграничных с Российской Федерацией регионах
Так что все честно!
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§ Lex
Re: Проблем с дизтопливом нет - Бозумбаев
Lex


(Пользователи)
Сообщений: 257
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 27.09.18 - 10:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как в советском кино: "какая омерзительная рожа". Только болтать да отмывать способны.
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§ Vital
Re: Проблем с дизтопливом нет - Бозумбаев
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6194
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.09.18 - 10:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:

В некоторых ваших центральных регионов дт уже по 48руб. Это из за вас в нашей НЕЗАВИСИМОЙ и ПРОЦВЕТАЮЩЕЙ стране ростут цены на топливо. Вы давайте там разбиритесь уже с вашими нефте- магнатами:))))
П.с Седня в астане на флагмане страны казмунайгаз 189 теньге . А в костанайской обл 193.
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§ alex_60
Re: Проблем с дизтопливом нет - Бозумбаев
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.09.18 - 10:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
/// Я каждое утро получаю оперативную информацию со всех заправок нашей страны///


в январе было 3328 азс в кз.
и он со всех получает оперативную информацию.
и что дальше?
что делает он на основе этой информации.
думаю ничего.
комментирует только.
адский труд.
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§ alex_60
Проблем с дизтопливом нет - Бозумбаев
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.09.18 - 10:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
рс
два заместителя Бозумбаева, вице министры, и директор департамента
министерства энергетики в марте и июне 2018 года арестованы по коррупционным статьям.
а он как как ни в чем ни бывало.
сидит в своем кресле.
и комментирует.
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* Sniper
Проблем с дизтопливом нет - Бозумбаев
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 590
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 27.09.18 - 11:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Да и причем тут энергетика и цены на дизтопливо? Тоже самое, что сельхознаука и д/садики. Сравнение неудачное. Было уже такое в этом безумном государстве)))))
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§ Vital
Проблем с дизтопливом нет - Бозумбаев
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6194
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.09.18 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О.. только что увидел уже 196 казмунайгаз. Каждый день подымают цены
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§ alex_60
Проблем с дизтопливом нет - Бозумбаев
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.09.18 - 11:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
Да и причем тут энергетика и цены на дизтопливо?


это кому вопрос?
Бозумбаеву, который министр энергетики?
то есть с ваших слов он к ценам на дизтоплива не имеет отношение?
а зачем он тогда на всю страну.
про дизтопливо.
//Все хорошо, прекрасная маркиза, дела идут и жизнь легка. Ни одного печального сюрприза, за исключением пустяка. Так, ерунда, пустое дело...///
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* Sniper
Проблем с дизтопливом нет - Бозумбаев
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 590
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 27.09.18 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
который министр энергетики

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=780181&topic_id=35661&forumid=1#780181

должны быть министры нефтянной промышленности)))) и топливной промышленности))) причем тут мои любимые трансформаторы и весь этот бардак???
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§ Сыкымы
Re: Проблем с дизтопливом нет - Бозумбаев
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 485
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 27.09.18 - 13:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
что делает он на основе этой информации.
думаю ничего.
комментирует только.
адский труд.

в каждом деле, в каждой дырке должен быть свой профессианальный камминтатар 8-)
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