alex_60 Проблем с дизтопливом нет - Бозумбаев #11





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1274

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:51 Цитата: Sniper:

Да и причем тут энергетика и цены на дизтопливо?



это кому вопрос?

Бозумбаеву, который министр энергетики?

то есть с ваших слов он к ценам на дизтоплива не имеет отношение?

а зачем он тогда на всю страну.

про дизтопливо.

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