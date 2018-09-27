/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Управление по развитию языков не нашло нарушения закона в...		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Управление по развитию языков не нашло нарушения закона в...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33827
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.09.18 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Управление по развитию языков не нашло нарушения закона в том, что названия улиц на новых табличках в Костанае написаны только на казахском и английском языках. Согласны ли вы с такой трактовкой законодательства?
Результаты опроса

§ MedVed820607
Re: Управление по развитию языков не нашло нарушения закона в...
MedVed820607


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 94
Регистрация: 15.07.13
Отправлено: 27.09.18 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вопрос к редакции. Будет ли продолжение банкета? Т.е. будет ли газета или конкретный жуналист запрашивать прокуратуру или вышестоящие органы касательно исполнения данных законов. Будут ли выяснены чью юридически данные таблички и проведена проверка на соответствие их закону?
Профайл

* Sniper
Re: Управление по развитию языков не нашло нарушения закона в...
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 590
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 27.09.18 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такие точно указатели висят в Астане десяток лет. И ничьих прав они там не ущемляют.
Профайл

§ alex_60
Управление по развитию языков не нашло нарушения закона в...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.09.18 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
Такие точно указатели висят в Астане десяток лет. И ничьих прав они там не ущемляют.


/////В Астане к 2016 году все таблички и вывески на улицах города переведут на английский, казахский и русский языки, упорядочиваться все наименования и вывески, таблички, электронные табло на остановках, в том числе указатели, На трех языках - английском, казахском и русском. Это произойдет ближе к 2017 году, уже в 2016 году будет точно. Мы будем ходить, проверять, кто не сделал этого", - сообщил он на предпринимательском часе при столичном филиале Нацпалаты предпринимателей.////

вроде кто-то говорит неправду.
Профайл

§ таноми52
Re: Управление по развитию языков не нашло нарушения закона в...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 169
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 27.09.18 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
MedVed820607:
Вопрос к редакции. Будет ли продолжение банкета? Т.е. будет ли газета или конкретный жуналист запрашивать прокуратуру или вышестоящие органы касательно исполнения данных законов. Будут ли выяснены чью юридически данные таблички и проведена проверка на соответствие их закону?

Источник: http://www.ng.kz/modules/xoopspoll/pollresults.php?poll_id=626#780198



Присоединяюсь к вопросу! По крайней мере, из ответа властей станет ясно, чего нам ждать в дальнейшем в отношении русскоязычных
Профайл

* GREENSOLDIER
Управление по развитию языков не нашло нарушения закона в...
GREENSOLDIER


(Пользователи)
Сообщений: 19
Регистрация: 28.07.18
Отправлено: 27.09.18 - 13:22
Комментарий проходит проверку.
Профайл

* Sniper
Управление по развитию языков не нашло нарушения закона в...
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 590
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 27.09.18 - 13:24
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 48, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 45
Зарегистрированные пользователи: yudjin, GREENSOLDIER, Vital

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 185
Пользователей: 4
Всего: 189

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх