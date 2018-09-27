Цитата: Sniper:

Такие точно указатели висят в Астане десяток лет. И ничьих прав они там не ущемляют.



/////В Астане к 2016 году все таблички и вывески на улицах города переведут на английский, казахский и русский языки, упорядочиваться все наименования и вывески, таблички, электронные табло на остановках, в том числе указатели, На трех языках - английском, казахском и русском. Это произойдет ближе к 2017 году, уже в 2016 году будет точно. Мы будем ходить, проверять, кто не сделал этого", - сообщил он на предпринимательском часе при столичном филиале Нацпалаты предпринимателей.////



вроде кто-то говорит неправду.