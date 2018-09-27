Гога Re: «За наши деньги вот эти гулянья» #2





(Пользователи) Сообщений: 75

Регистрация: 06.07.18 (Пользователи) Отправлено: - 12:24 Вышел из этого профсоюза ещё в году этак 1991-92 , и прекрасно работал и жил . Свои права защищал сам , и другим помогал . До сих пор вспоминают добрым словом , хотя уже полтора десятка лет не работаю в школе .