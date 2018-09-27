/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «За наши деньги вот эти гулянья» 		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
«За наши деньги вот эти гулянья»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33827
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.09.18 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
4 августа на очередном августовском совещании известный в регионе педагог Татьяна ИСКАНДИРОВА сообщила с трибуны о создании альтернативного ОО «Локальный профсоюз работников образования и науки Костанайской области». Инициатива создания локального профсоюза исходила от учителей областного центра.
Читать статью

§ Trueman4400
Re: «За наши деньги вот эти гулянья»
Trueman4400


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 166
Регистрация: 12.01.16
Отправлено: 27.09.18 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давно пора в этой сфере все менять. Профсоюзная сфера, пожалуй, единственная которая не изменялась годами и веками.
Профайл

§ Гога
Re: «За наши деньги вот эти гулянья»
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 75
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 27.09.18 - 12:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вышел из этого профсоюза ещё в году этак 1991-92 , и прекрасно работал и жил . Свои права защищал сам , и другим помогал . До сих пор вспоминают добрым словом , хотя уже полтора десятка лет не работаю в школе .
Профайл

§ таноми52
Re: «За наши деньги вот эти гулянья»
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 169
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 27.09.18 - 12:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
было обращение в Администрацию Президента РК с просьбой разобраться в ситуации.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=636&storyid=24686&1538027488&1538030434&1538030869

А почему сразу не в ООН! Жалко потерять такую великолепную кормушку

Радует, что нашлись таки здоровые инициативные силы в нашем учительстве!
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 50, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 47
Зарегистрированные пользователи: yudjin, GREENSOLDIER, Vital

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 183
Пользователей: 4
Всего: 187

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх