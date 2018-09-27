Добринцофф Проблем с дизтопливом нет - Бозумбаев #2





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6185

Регистрация: 16.05.11 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 09:04 Цитата: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32429 Проблем с дизтопливом нет - Бозумбаев Источник:

Проблема не с дизтопливом,а сценой на него.



Цитата: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32429 Я каждое утро получаю оперативную информацию со всех заправок нашей страны. Источник:

Сообщаю из Кустаная ,специально для министра,на Мунае 210,Эталон 215,на Гелиосе за наличку не продают только по картам или талонам и это всё летняя,а через месяц у нас зима наступает будем с зимней бодяжить ,та уже 240-260 всё норм.проблем нет.



[Исправлено: Добринцофф, 27.09.2018 - 09:06]