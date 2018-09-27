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§ NG.kz
Проблем с дизтопливом нет - Бозумбаев
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33819
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.09.18 - 08:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Средняя оптовая цена на дизельное топливо по стране находится в пределах 188-189 тенге, проблем с наличием топлива нет. Об этом заявил министр энергетики Канат Бозумбаев. Он сообщил, что прогнозы об удешевлении дизтоплива в ноябре сохранятся.
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* Мишаня
Re: Проблем с дизтопливом нет - Бозумбаев
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 598
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 27.09.18 - 08:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поднажмите чуток, в РФ на АЗС 44 в среднем. Немного осталось! Только качество неплохо бы тоже поднажать :-)
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* Добринцофф
Проблем с дизтопливом нет - Бозумбаев
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6185
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 27.09.18 - 09:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Проблем с дизтопливом нет - Бозумбаев Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32429

Проблема не с дизтопливом,а сценой на него.

Цитата:
Я каждое утро получаю оперативную информацию со всех заправок нашей страны. Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32429

Сообщаю из Кустаная ,специально для министра,на Мунае 210,Эталон 215,на Гелиосе за наличку не продают только по картам или талонам и это всё летняя,а через месяц у нас зима наступает будем с зимней бодяжить ,та уже 240-260 всё норм.проблем нет.

[Исправлено: Добринцофф, 27.09.2018 - 09:06]
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