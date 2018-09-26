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§ NG.kz
Двор по ул. Кобланды батыра, 22 в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33819
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.09.18 - 21:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда-нибудь у нас будет достойная парковка для ТС во дворе по ул. Кобланды батыра, 22? Грязь приводит в ужас. Когда заезжаешь во двор, каждый день "восхищаешься" и думаешь, кому сегодня повезет.
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§ Menden1968
Re: Двор по ул. Кобланды батыра, 22 в Костанае
Menden1968


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 78
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.09.18 - 21:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Двор по ул. Кобланды батыра, 22 в Костанае

Каков батыр таков и двор.....
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§ bgb
Re: Двор по ул. Кобланды батыра, 22 в Костанае
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4081
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 27.09.18 - 01:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Menden1968:
Каков батыр таков и двор.....

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32423

неумный вы человек!
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* Sniper
Двор по ул. Кобланды батыра, 22 в Костанае
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 583
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 27.09.18 - 08:27
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