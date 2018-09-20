elektron Re: Не обещайте деве юной #23





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1980

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:04 Цитата: maxsaf:

А в некоторых странах цены указаны без налогов, потом когда в конце все посчитают - на эту сумму налог приплюсовывают. И никуда не денешься - заплатишь. Обычно в пределах 10%-15% выходит налог.Источник: http://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?storyid=24656&start=15#comment_1 А в некоторых странах цены указаны без налогов, потом когда в конце все посчитают - на эту сумму налог приплюсовывают. И никуда не денешься - заплатишь. Обычно в пределах 10%-15% выходит налог.Источник:

Это Вы про какие страны. Я лично не знаком. Единственная Италия, в некоторых ресторанах, включают в счёт ещё и "вильки - тарельки". Но цены везде в брутто. А так в среднем от 5-ти до 15-ти процентов нормально. Тоесть 10-ть процентов адекватно, но в счёт не включаются. Есть страны, где принято просто округлять...