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§ NG.kz
Сколько дней нужно работать казахстанцу, чтобы купить iPhone Xs
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33817
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.09.18 - 10:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спустя неделю после презентации новых iPhone стала известна стоимость смартфонов в Казахстане. Аналитический отдел Picodi решил исследовать, сколько дней нужно работать, чтобы купить новинку в Казахстане и некоторых других странах.
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§ alex_60
Сколько дней нужно работать казахстанцу, чтобы купить iPhone Xs
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1270
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.09.18 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Шутка юмора конечно.
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§ alex_60
Сколько дней нужно работать казахстанцу, чтобы купить iPhone Xs
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1270
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.09.18 - 17:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И да, в словарь советую заглядывать,
Что означают слова.
Айфон там. И другие.
А то как то.....
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§ Сыкымы
Re: Сколько дней нужно работать казахстанцу, чтобы купить iPhone...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 480
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 23.09.18 - 02:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Пока они определенно слабее так сказать..

Цитата:
211:
Цитата:
elektron:
Чем?

Цитата:
211:
Это уже больше к спецам..
Меня пока и эти устраивают,

Ахахах! Обоснованный ответ "профессианального каминтатара"!!! Профессианально "заднюю включил"! :lol:
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§ elektron
Сколько дней нужно работать казахстанцу, чтобы купить iPhone Xs
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1980
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 26.09.18 - 23:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вот так распределяются по категориям смартфоны у некоторых профессиональных "сравнителей" на немецком сайте электроники Chip:
http://www.chip.de/bestenlisten/Bestenliste-Handys--index/index/id/900/
Конечно всё относительно, кому что важней. Но и также вопрос иметь или не иметь! :lol:
Что "статус", а что для пользования? ну и цены, в сравнение...
Выбор у каждого свой 8-)
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