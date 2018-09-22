elektron Сколько дней нужно работать казахстанцу, чтобы купить iPhone Xs #18





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1980

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:50 А вот так распределяются по категориям смартфоны у некоторых профессиональных "сравнителей" на немецком сайте электроники Chip:

http://www.chip.de/bestenlisten/Bestenliste-Handys--index/index/id/900/

Конечно всё относительно, кому что важней. Но и также вопрос иметь или не иметь!

Что "статус", а что для пользования? ну и цены, в сравнение...

Выбор у каждого свой