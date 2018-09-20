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§ NG.kz
Пришла коза рогатая, молочная...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33817
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.09.18 - 10:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Коз вообще-то изначально было две. Теперь только дойных уже четырнадцать, небольшое стадо, которое хозяева - Дмитрий Беспалько и Полина Назарова - надеются существенно увеличить. Цель - расширить за счет этого переработку как количественно, так и качественно, нарастив линейку продуктов. енной молодняк.
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§ pandit
Re: Пришла коза рогатая, молочная...
pandit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 334
Регистрация: 04.09.12
Отправлено: 26.09.18 - 21:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Абсолютно согласны с вами, но таковы реалии:( У нас есть знакомый, он родился и вырос в Армении, сейчас крупный специалист по оборудованию молочных ферм, работает по всему миру. Он рассказывал, что в Голландии на промышленных фермах с козами работают так: один раз единственный козу покрывают, она рожает, начинает доиться и доиться до конца своей жизни, 4-5 лет пока печень в тряпочку не превращается. Вот и вся жизнь ее на промышленной ферме.

В сети нашли интересный рассказ.) О находчивости козы.)
Хозяин привязывал ее в поле для пастьбы, и каждый раз она находила способ вырваться. У него дошло дело до 11(!) варианта привязи-колышка, который коза пока не может победить :-)
Эволюция колышка для козы
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* таноми52
Re: Пришла коза рогатая, молочная...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 167
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 26.09.18 - 22:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pandit:
Галина Черная.
"ЗАПИСКИ КОЗЫ"

Цитата:
pandit:
11(!) варианта привязи-колышка, который коза пока не может победить
Эволюция колышка для козы

Источник: http://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=635&storyid=24669&1537979895


Спасибо за хороший юмор! Похохотала от души!
:lol: :lol: :lol:
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