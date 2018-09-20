pandit Re: Пришла коза рогатая, молочная... #15





(Полноправные пользователи) Сообщений: 334

Регистрация: 04.09.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:45 Абсолютно согласны с вами, но таковы реалии:( У нас есть знакомый, он родился и вырос в Армении, сейчас крупный специалист по оборудованию молочных ферм, работает по всему миру. Он рассказывал, что в Голландии на промышленных фермах с козами работают так: один раз единственный козу покрывают, она рожает, начинает доиться и доиться до конца своей жизни, 4-5 лет пока печень в тряпочку не превращается. Вот и вся жизнь ее на промышленной ферме.



В сети нашли интересный рассказ.) О находчивости козы.)

Хозяин привязывал ее в поле для пастьбы, и каждый раз она находила способ вырваться. У него дошло дело до 11(!) варианта привязи-колышка, который коза пока не может победить

Эволюция колышка для козы