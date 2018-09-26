Menden1968 Re: Въезд в Астану планируют сделать платным #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 78

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:54 Въезд в Астану планируют сделать платным



Мудрейшее решение.....создаём пробки в утренние часы и ухудшаем экологическую обстановку в регионе.Уже подсчитали восколько обойдётся оборудывание и как скоро оно окупится.У меня в городе по утрам тоже пробки в городе пойду к бюргомайстеру своему и подскажу идейку ,как это в Казахстане хотят вводить а в нас в цивиллизованной уеропе нету.....может вас оперидим.