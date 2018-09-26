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§ NG.kz
Назначен помощник акима Костанайской области по вопросам военной безопасности и обороны
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33816
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.09.18 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новым помощником акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова стал 42-летний Азамат Габбасов. Появление должностей помощников по военной безопасности и обороны и по режиму - новшества Агентства по делам госслужбы.
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* alex_60
Назначен помощник акима Костанайской области по вопросам военной безопасности и обороны
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1270
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.09.18 - 19:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
иду утром в гараж, один их трех ,
как минимум, в форме. разных силовых.
такие дела.
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* drakon
Назначен помощник акима Костанайской области по вопросам военной безопасности и обороны
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14653
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.09.18 - 21:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
один их трех ,
как минимум, в форме.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=780113&topic_id=35650&forumid=1#780113

А ещё, которые работают без Унифоры,
которые работают день через 2,которые
в отпуске,на больничном. Ооо, тут целых
три из трёх - получится... :lol:
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