211 Очень длинная очередь на границе #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4743

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:40 Цитата: yudjin:



та не... в России хоть что-то производят и даже могут продать соседям



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779642&topic_id=35608&forumid=1&1537601863 та не... в России хоть что-то производят и даже могут продать соседямИсточник:

Нет.

Они защитили свой рынок пошлинами и наш от всего мира тоже..

Благодаря этому сахар как написали недавно в Караване повысится в цене на 70 процентов для нас..

Зато будет российский..

Может это и хорошо, но нам следовало бы от российских товаров так же защититься..

Как и они от нас..