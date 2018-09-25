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§ NG.kz
Дороги в Узунколе отремонтирует снег?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33816
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.09.18 - 22:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Убийца ходовки! Самый выгодный бизнес в Узункольском районе, скорее всего, СТО. Ведь проехать по нашим улицам весьма проблематично. Вот и на одной из центральных улиц уже почти месяц дорожное полотно больше напоминает полосу препятствий.
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* drakon
Re: Дороги в Узунколе отремонтирует снег?
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14653
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.09.18 - 22:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дождь,снег и морозы - вот главные строители дорог... :lol:
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§ Sniper
Re: Дороги в Узунколе отремонтирует снег?
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 578
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 26.09.18 - 08:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Идут строительные работы. Обязательно нужно ездить по этой дороге? 8-) :-o
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* drakon
Re: Дороги в Узунколе отремонтирует снег?
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14653
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.09.18 - 11:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
Обязательно нужно ездить по этой дороге?

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32402

Да живёт он, на этой улице... :lol:
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§ 211
Re: Дороги в Узунколе отремонтирует снег?
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4743
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 26.09.18 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ходовка на нивах вообще копейки..
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§ Sniper
Дороги в Узунколе отремонтирует снег?
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 578
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 26.09.18 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Да живёт он, на этой улице...

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=780010&topic_id=35647&forumid=1#780010

у хорошего хозяйна всегда наготове второй выезд. Вдруг повяжут ироды))))
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* Menden1968
Re: Дороги в Узунколе отремонтирует снег?
Menden1968


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 77
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.09.18 - 21:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ходовка на нивах вообще копейки..

Ты у нас богатый Буратино подкинь копеечек на весь Узунколь блогадарить тебя будут.....
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* Menden1968
Re: Дороги в Узунколе отремонтирует снег?
Menden1968


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 77
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.09.18 - 21:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
у хорошего хозяйна всегда наготове второй выезд. Вдруг повяжут ироды))))

.....прекрасное мышление второй выезд....за што вязать за публикацию снимков ?или?
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