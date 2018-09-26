211 Первый зампред «Нур Отана» отчитался в Костанае об исполнении поручений лидера партии #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4743

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:37 Цитата: Наша партия должна быть главным носителем ценностей модернизации и

Нет, главный носитель и катализатор айти или как их там технологий, все таки Европа и какая то там Азия типа Южной Кореи и Тайваньчика..

Мы все таки по технологиям плетемся в самом хвосте, можно сказать в дырке мировой цифровизации..

В туалеты на улице с вырытыми вручную ямами до сих пор ходим там и вытираемся российской бумагой, вместо посещения биде с теплой водой, о чем это вы, о какой модернизации речь, если извините наши жж...пы в собственных фекалиях?

Замараны..



[Исправлено: 211, 26.09.2018 - 19:39]