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§ NG.kz
Первый зампред «Нур Отана» отчитался в Костанае об исполнении поручений лидера партии
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33816
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.09.18 - 19:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В частности, свое место в процессе внедрения цифровизации партийцы видят в обучении граждан новым технологиям. Для этого в Казахстане уже создали более 500 IT-классов. Всего их будет 1 000. В том числе 20 центров - для людей старшего возраста.
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§ 211
Первый зампред «Нур Отана» отчитался в Костанае об исполнении поручений лидера партии
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4743
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 26.09.18 - 19:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Наша партия должна быть главным носителем ценностей модернизации и 

Нет, главный носитель и катализатор айти или как их там технологий, все таки Европа и какая то там Азия типа Южной Кореи и Тайваньчика..
Мы все таки по технологиям плетемся в самом хвосте, можно сказать в дырке мировой цифровизации..
В туалеты на улице с вырытыми вручную ямами до сих пор ходим там и вытираемся российской бумагой, вместо посещения биде с теплой водой, о чем это вы, о какой модернизации речь, если извините наши жж...пы в собственных фекалиях?
Замараны..

[Исправлено: 211, 26.09.2018 - 19:39]
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