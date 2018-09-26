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§ NG.kz
Въезд в Астану планируют сделать платным
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33813
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.09.18 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В целях снижения нагрузки на дорожную сеть города на стадии проработки находится проект платного въезда в Астану. Об этом сообщил первый заместитель акима столицы Сергей Хорошун на очередной сессии городского маслихата.
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§ Vital
Re: Въезд в Астану планируют сделать платным
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6190
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.09.18 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Забавно:))) как это платный вьезд поможет увеличить скорость потока машин? :lol: Отжигают чиновники
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§ Sniper
Въезд в Астану планируют сделать платным
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 578
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 26.09.18 - 16:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Костанае тоже можно сделать пяток улиц платными и сверх дорогими, что бы не лезли туда как бараны. И не создавали пробки. Все улицы имеют параллельных двойников. Едь по ним, не показывай крутизну. Все спасибо скажут.
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§ 211
Въезд в Астану планируют сделать платным
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4740
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 26.09.18 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нужно перенять у них этот опыт и запретить бесплатно астанинцам приезжать в Костанай..
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