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Страница 902 из 902«1...900901902
Куратор темы: drakon
* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14651
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.09.18 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
Однажды, уединился с поварихой в ее комнате.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=25576&post_id=780070&order=0&viewmode=flat&pid=780069&forumid=2#780070

Цитата:
Sniper:
Я посмотрел наверх, куда тыкала пальцем.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=25576&post_id=780070&order=0&viewmode=flat&pid=780069&forumid=2#780070

Цитата:
Sniper:
Там оказывается,

Потолок - должен был - быть... ;-) :-o
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§ Sniper
Моя Деревенька и её окрестности.
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 578
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 26.09.18 - 14:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
через верхния край закрытой оконной шторки разглядела....короче я спасся...не люблю влезать в семейные ссоры)))
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§ Sniper
Моя Деревенька и её окрестности.
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 578
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 26.09.18 - 14:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Барбара прекрасно это знает, и Танюху - знает..

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=780070&topic_id=25576&forumid=2#780070

свингуете до сих пор? Кошмар..... :-) :-( ;-)
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14651
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.09.18 - 14:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
свингуете до сих пор? Кошмар...

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=780073&topic_id=25576&forumid=2#780073

Нее,Доктор у нас с Танюхой даже секса - небыло.
Целовались, обнимались. Хотя я её знакомил со
своей Мамой. И представлял её,Маме,как свою -
невесту. Не любила она меня. Так - сказала... :lol:
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14651
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.09.18 - 14:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Два пенса свои подвиги чет начали вспоминать:)))

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=25576&viewmode=flat&sortorder=0&start=13500

Виталя, доживи до наших Лет. Тоже будешь
кого нибудь - вспоминать. Но мы уже этого -
не увидим и не Прочитаем... :lol:
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§ Sniper
Моя Деревенька и её окрестности.
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 578
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 26.09.18 - 14:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Целовались, обнимались

петтинг называется....не обязательно сразу детей начинать делать))))
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14651
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.09.18 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
свингуете до сих пор?

Цитата:
Sniper:
петтинг называется..

Ооо, Доктор, ты оказывается - специалист... :lol:
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§ Vital
Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6190
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.09.18 - 15:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Доктор продвинутый в этой теме:)))
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§ Vital
Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6190
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.09.18 - 16:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

У меня тоже есть первая любовь. В садике дружили, за ручку вместе ходили. Весь садик за нас переживал. Называли жених и невеста. Она самая красивая девочка была . Потом школа . Продолжалось в начальных классах . В старших она переключиламь с меня на богатых и крутых. Времена тяжелые были все хотели быть богатым. Но в принцепе она добилась своего. Отобрала богатого у семьи одной. Разлучьница как все женщины говорят:))) Сегодня успешная бизнес леди в тюмени.
Общаемся с ней по инету.

[Исправлено: Vital, 26.09.2018 - 16:33]
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§ Sniper
Моя Деревенька и её окрестности.
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 578
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 26.09.18 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Доктор продвинутый в этой теме

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=780089&topic_id=25576&forumid=2#780089

там всего 5-6 терминов....в принципе тоже самое, что и раньше делали....при Союзе...))))))
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§ Sniper
Моя Деревенька и её окрестности.
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 578
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 26.09.18 - 16:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Продолжалось в начальных классах . В старших она переключиламь с меня на богатых и крутых. Времена тяжелые были в

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=780089&topic_id=25576&forumid=2#780089

Лиля тебе не сказала? У татаров должно быть 5 друзей и подружаек. Каждая в свое время и для своего дела. Значит ты был одним из них. Но не для семьи. :-( :lol: :-( :-)
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