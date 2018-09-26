Цитата: Vital:

Продолжалось в начальных классах . В старших она переключиламь с меня на богатых и крутых. Времена тяжелые были в



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=780089&topic_id=25576&forumid=2#780089 Продолжалось в начальных классах . В старших она переключиламь с меня на богатых и крутых. Времена тяжелые были вИсточник:

Лиля тебе не сказала? У татаров должно быть 5 друзей и подружаек. Каждая в свое время и для своего дела. Значит ты был одним из них. Но не для семьи.