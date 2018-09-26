211 Re: Назначен помощник акима Костанайской области по вопросам... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4734

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:00 Уже давно пора население приручать не только к вою сирен, а и быстро копать противотанковые рвы, бомбоубежища и стрелять на поражение..

Чтобы были готовы к труду и обороне, а не мямлили и доверяли всем кому не лень, как наши 40 миллионов братьев в одной братской стране..