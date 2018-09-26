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§ NG.kz
Казахстанцы останутся без счетов в банках через 5 дней, если не уплатят налоги
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33809
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.09.18 - 12:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Соответственно, те, кто не уплатил налог, не смогут получить банковские услуги, в том числе открыть банковские счета, производить переводы, оформить технику в рассрочку в торговых домах, оформить кредит и так далее.
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* Sniper
Re: Казахстанцы останутся без счетов в банках через 5 дней, если...
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 563
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 26.09.18 - 12:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давно пора!!! Может кто увидит 7-значную цифру налога. Задумается, зачем я гроблю землю?
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