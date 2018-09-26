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§ NG.kz
Назначен помощник акима Костанайской области по вопросам военной безопасности и обороны
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33809
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.09.18 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новым помощником акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова стал 42-летний Азамат Габбасов. Появление должностей помощников по военной безопасности и обороны и по режиму - новшества Агентства по делам госслужбы.
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§ maxsaf
Re: Назначен помощник акима Костанайской области по вопросам...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 122
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.09.18 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Помощник по военной безопасности и обороне" - уже пугает. А по "режиму" - вообще боюсь представить
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§ 211
Назначен помощник акима Костанайской области по вопросам военной безопасности и обороны
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4734
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 26.09.18 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Границы с северным соседом и не только, кто там граничит с Афганом то, давно нужно привести в соответствии с мировыми стандартами..
Вот и назначили..

[Исправлено: 211, 26.09.2018 - 12:09]
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§ 211
Re: Назначен помощник акима Костанайской области по вопросам...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4734
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 26.09.18 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уже давно пора население приручать не только к вою сирен, а и быстро копать противотанковые рвы, бомбоубежища и стрелять на поражение..
Чтобы были готовы к труду и обороне, а не мямлили и доверяли всем кому не лень, как наши 40 миллионов братьев в одной братской стране..
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* Sniper
Re: Назначен помощник акима Костанайской области по вопросам...
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 563
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 26.09.18 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А по "режиму" - вообще боюсь представить

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32419

а вы не бойтесь. Пусть боятся те, кто таблички казенные уличные на свой лад размалевывает.
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§ olegggon
Re: Назначен помощник акима Костанайской области по вопросам...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 922
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 26.09.18 - 12:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Уже давно пора население приручать не только к вою сирен, а и быстро копать противотанковые рвы,

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32419


Ну так вперед, начинай рыть противотанковый ров от Рудного до Костаная, противогаз не забудь одеть. 😄
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