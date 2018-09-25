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§ NG.kz
Журналистку убили в Астане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33809
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.09.18 - 19:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сообщается, что подозреваемый в убийстве установлен. "Полицейскими Астаны установлен 34-летний житель города по подозрению в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть 37-летней местной жительницы.
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§ 211
Re: Журналистку убили в Астане
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4734
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 25.09.18 - 19:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жестко то, Ацтана и Алматы, стоят на первом месте по уровню убийств известных лиц..
Интересно, сколько там режут друг друга понаехавшие гастарбайтеры со всей страны на стройках жилых комплексов и многочисленных вилл закрытого типа..
Братан по матери там где то затерялся..
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* Sniper
Re: Журналистку убили в Астане
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 563
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 26.09.18 - 08:42
Комментарий удален модератором.
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* Sniper
Re: Журналистку убили в Астане
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 563
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 26.09.18 - 10:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
сколько там режут друг друга понаехавшие гастарбайтеры со всей страны

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32410

на целине столько же резали. Утром приходил в тракторную бригаду участковый. 2 дня вам сроку, кто вчера ингуша порезал. Потом приду заберу убийцу. Выходил молоденький паренек Мишутка. Показывал нож. В толпе стоял и скалился матерый уголовник Захар. Которому вышка светила за третье подряд убийство. 8-) :-o :oops:
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* drakon
Журналистку убили в Астане
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14640
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.09.18 - 11:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
Которому вышка светила за третье подряд убийство.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=780015&topic_id=35644&forumid=1#780015

Истории КарЛага... :lol:
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§ Vital
Журналистку убили в Астане
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6184
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.09.18 - 11:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Во доктор заливает:))) детективов на ночь на читался походу.
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* drakon
Журналистку убили в Астане
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14640
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.09.18 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
детективов на ночь на читался походу.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=780032&topic_id=35644&forumid=1#780032

Сам - сочиняет... Детективы... :lol: :oops:
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* Sniper
Журналистку убили в Астане
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 563
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 26.09.18 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
детективов на ночь на читался походу.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=780035&topic_id=35644&forumid=1#780035

тогда не было детективов. Я жил в это время. Целина была озвучена в 50 годы. Пик приездов пришелся на 60 годы. Еще в 70 годы приезжали по поздней разнарядке ))))
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* Sniper
Журналистку убили в Астане
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 563
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 26.09.18 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас участковый был со странностями. У него убийства сами раскрывались. Как писал раньше. Бывало целинники после аванса или получки устраивали массовую драку. Совхозное начальство говорило участковому- разберись на месте. Он приезжал в Басбек на самосвале. Отправлял гонца за водкой, колбасой и прочим. Грузил в кузов самосвала провинившихся. Связывал попарно. Что бы не сбежали. Кто то из бригадиров садился в кабинку к участковому. Начинал подливать водочки и уговаривать отпустить людей. Машина спецом не выезжала на асфальт. Участковый войдя в кондицию кричал водителю. Отпускаю людей, но на ходу!!! Водитель сбавлял скорость до предела, рискуя схлопотать подзатыльник от участкового за чрезмерно низскую скорость. Кузов подымался, люди кубарем летели вниз на траву. Освобождались от веревок и бежали в Басбек от придурковатого участкового))))))
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* drakon
Журналистку убили в Астане
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14640
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.09.18 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
70 годы приезжали по поздней разнарядке ))))

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=780035&topic_id=35644&forumid=1#780035

В 1985 году,образовали- Убаганский район,
куда входил Басбек, и опять Целинники - приехали... :-o 8-) :lol:

[Исправлено: drakon, 26.09.2018 - 12:18]
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* Sniper
Журналистку убили в Астане
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 563
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 26.09.18 - 12:19
Комментарий удален модератором.
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* drakon
Журналистку убили в Астане
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14640
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.09.18 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
тогда не было детективов.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35644&post_id=780046&order=0&viewmode=flat&pid=0&forumid=1#780046

Были, Доктор, просто в Басбеке Библиотеки - небыло... :lol: :oops:
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* Sniper
Журналистку убили в Астане
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 563
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 26.09.18 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Библиотеки - небыло.

Фу, какая мерзость казенные библиотеки. Там, наверное одни микробы и вирусы.
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