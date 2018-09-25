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§ NG.kz
Пропавшую в Костанае 16-летнюю девушку нашли
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33804
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.09.18 - 19:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О поисках 16-летней Полины Киселевой, которая ушла вчера вечером из дома, объявили сегодня, 25 сентября. Родственники сообщали, что через полчаса после пропажи у нее уже был отключен телефон.
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§ Vital
Re: Пропавшую в Костанае 16-летнюю девушку нашли
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6181
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 25.09.18 - 19:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Родители , могу дать на сутки в аренду хороший кожаный ремень. Фирма. Качественный.
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§ Алиса
Re: Пропавшую в Костанае 16-летнюю девушку нашли
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4351
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 25.09.18 - 20:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
хайп словила ... Ну может когда-нибудь мозги встанут на место ...
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§ Серый волк
Re: Пропавшую в Костанае 16-летнюю девушку нашли
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9639
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 26.09.18 - 00:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Родители , могу дать на сутки в аренду хороший кожаный ремень. Фирма. Качественный.

Могу дать в аренду хороший, качественный источник знаний.
Алисе, как прекрасной представительнице образования будет ещё полезней.

Присоединяйтесь, думайте, читайте.

Человеку нужно все время потреблять знание. По возможности, стараемся поставлять — хоть букашечка, хоть черная дыра. Но, не скрою, о букашечке мне рассказывать легче

:lol:

https://echo.msk.ru/programs/assembly/2282824-echo/

Нужно вслушаться. И вас захватит этот мир.
И Татьяны будут понятны. И может быть, даже, если вы проявите свои образовательные усилия, вы сможете с трудом конечно общаться.
Журналистов НГ касается не менее. :lol:
https://echo.msk.ru/programs/assembly/2282824-echo/
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