Серый волк Re: Пропавшую в Костанае 16-летнюю девушку нашли #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9639

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:49 Цитата: Vital:

Родители , могу дать на сутки в аренду хороший кожаный ремень. Фирма. Качественный.



Могу дать в аренду хороший, качественный источник знаний.

Алисе, как прекрасной представительнице образования будет ещё полезней.



Присоединяйтесь, думайте, читайте.



Человеку нужно все время потреблять знание. По возможности, стараемся поставлять — хоть букашечка, хоть черная дыра. Но, не скрою, о букашечке мне рассказывать легче







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Нужно вслушаться. И вас захватит этот мир.

И Татьяны будут понятны. И может быть, даже, если вы проявите свои образовательные усилия, вы сможете с трудом конечно общаться.

Журналистов НГ касается не менее.

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