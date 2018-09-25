211 Re: Свидетелю грозит срок - на процессе по обвинению в... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4729

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:05 Опять 35..

Какой же это свидетель?

Если всех нанятых киллеров записать в свидетели, то нужно их выпустить из зон то..

Это ж сколько нужно у нас отвалить бабла, чтобы из киллера превратиться в свидетеля?

Тем более способом Родиона Раскольникова?