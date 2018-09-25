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§ NG.kz
Свидетелю грозит срок - на процессе по обвинению в организации заказного убийства прокуратура выдвинула новое ходатайство
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33803
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.09.18 - 21:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В деле костанайца Ярослава Мазура, обвиняемого в организации покушения на убийство его знакомой, новый поворот. Гособвинение намерено привлечь к ответственности и свидетеля Виталия Пикулева, которого Мазур якобы нанял для совершения преступления.
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§ 211
Re: Свидетелю грозит срок - на процессе по обвинению в...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4729
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 25.09.18 - 21:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опять 35..
Какой же это свидетель?
Если всех нанятых киллеров записать в свидетели, то нужно их выпустить из зон то..
Это ж сколько нужно у нас отвалить бабла, чтобы из киллера превратиться в свидетеля?
Тем более способом Родиона Раскольникова?
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