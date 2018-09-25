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§ NG.kz
Драка возле клуба West: по делу в отношении главного фигуранта возобновили следствие
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33803
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.09.18 - 19:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заседание апелляционной коллегии областного суда по делу Дамира Есымгалиева, признанного виновным в том, что в феврале 2018 года во время драки возле ночного клуба West он вытащил из кармана Жаслана Рамазанова $5 500, прошло сегодня, 25 сентября.
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§ 211
Re: Драка возле клуба West: по делу в отношении главного...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4729
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 25.09.18 - 19:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Беспредельщики..
Наша полиция что дышло..
Вот кто после этого поверит словам Самого, что типа какие то очередные реформы помогут..
Не поможет уже ничего, пока мы будем находиться на дне из фекалий от развитых стран в экономическом плане..
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