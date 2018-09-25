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§ NG.kz
Жители Затобольска празднуют маленькую победу - пруд-испаритель перенесут
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33799
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.09.18 - 18:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В понедельник 24 сентября, в отделе ЖКХ акимата Костанайского района, состоялась встреча инициативной группы местных жителей с представителями властей, на которой решался вопрос о переносе пруда-испарителя.
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§ 211
Re: Жители Затобольска празднуют маленькую победу -...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4720
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 25.09.18 - 18:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодцы..
Даже нечего сказать..
У этих людей есть твердая гражданская позиция..
Жаль что ее нет у сегодняшних форумчан тут..
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