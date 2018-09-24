/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Хоккейный корт строят во дворе магазина "Детский мир" в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Хоккейный корт строят во дворе магазина "Детский мир" в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33799
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.09.18 - 16:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фотографии строящегося хоккейного корта прислал на вотсап "НГ" пользователь pavel_films.
Читать новость

§ 211
Re: Хоккейный корт строят во дворе магазина "Детский...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4720
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 24.09.18 - 16:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну классно же..
Акимат вообще насчет этого молодец..
Профайл

§ Гога
Re: Хоккейный корт строят во дворе магазина "Детский...
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 73
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 24.09.18 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На четвертом фото - вроде люк какой-то ? Потом проблем не будет ? Или все как всегда - сначала сделать , а потом думать ?
Профайл

§ drakon
Re: Хоккейный корт строят во дворе магазина "Детский...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14633
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.09.18 - 22:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
На четвертом фото - вроде люк какой-то ?

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32391

Так его можно просто - объезжать... :lol:
Профайл

§ директор пляжа
Re: Хоккейный корт строят во дворе магазина "Детский...
директор пляжа


(Пользователи)
Сообщений: 4
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 25.09.18 - 17:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
баскетбольное кольцо втупую отгородили.. желающих летом побросать пацанят туда мяч куда больше чем теперь желающих посмотреть на забор перед ним. обидно досадно, на этот вид спорта видимо далеко нас....
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 20, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 20
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 139
Пользователей: 2
Всего: 141

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх