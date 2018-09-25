/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Свидетельство о рождении теперь можно заказать через телеграм-бот		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Свидетельство о рождении теперь можно заказать через телеграм-бот
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33799
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.09.18 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще на две услуги расширен перечень доступных через телеграм-бот EgovKzBot государственных услуг, сообщила сегодня, 25 сентября, пресс-служба госкорпорации "Правительство для граждан".
Читать новость

§ 211
Re: Свидетельство о рождении теперь можно заказать через...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4720
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 25.09.18 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В России по моему Телеграм запрещенная организация..
У нас смотрю вовсю она действует..
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 20, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 20
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 142
Пользователей: 2
Всего: 144

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх