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§ NG.kz
Прогноз на бой Головкина и Альвареса от букмекеров
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33796
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.09.18 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
6 сентября 2018 года состоялся повторный поединок Геннадия Головкина и Сауля Альвареса, по итогам которого казахстанский боксер потерпел первое поражение в профессиональной карьере и лишился чемпионских титулов по версиям WBA, WBC, IBO и The Ring.
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§ 211
Re: Прогноз на бой Головкина и Альвареса от букмекеров
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4713
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 25.09.18 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хех..
Прогноз..
Там где решают ставки и букмекерские конторы, прогноз попросту невозможен, ибо это прежде всего бизнес и ничего лишнего..
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