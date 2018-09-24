211 Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае #108





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4713

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:34 Идите и добейтесь справедливости там, среди тех, кто там решает.

Не мы тут решаем и нечего обвинять нас в этом..

Зачем тут обливать грязью и за глаза то целый народ, вспоминая его историю, отцов, матерей..

Дело то в чиновниках..

Им и боитесь сказать, а свою трусость выливаете на тех, с кем рядом всю жизнь жили..

Я такой же русскоязычный и тоже страдаю, но тем не менее не ищу виновных в соседях, в тех кого вижу и сталкиваюсь с ними каждый день..

Хотите что то сказать, говорите им, чиновникам, власти..