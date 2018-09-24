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≡ Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33796
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.09.18 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В этом году в Костанае начали массово заменять таблички с указанием улиц и номеров домов. На новых табличках, в отличие от прежних, названия улиц указаны только на казахском и английском языках, русского варианта там нет.
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* таноми52
Re: Только на казахском и английском - управление по развитию...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 163
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 25.09.18 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Пытаетесь оскорбить нацию, народ..

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32383&start=90#comment_1


Геть отсюда, провокатор-поп Гапон! Только ты об этом и вопишь на форуме, всячески пытаясь разделить этот народ на национальности и столкнуть форумчан лбами! Надо ж настолько не отдавать отчёт в том, что треплешь своим языком!

Цитата:
211:
А вот пойти и сказать то же самое... , да нет, что ты что ты..
Трусость знаете ли, неизлечимая штука

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32383&start=90#comment_1


Подначиваешь? Провоцируешь? Берёшь на "слабо"? А, может, дело не в трусости, а в толерантности и благоразумии здешних форумчан,которые знают цену миру и спокойствию ? Не дано понять?
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§ 211
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4713
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 25.09.18 - 15:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Подначиваешь? Провоцируешь? Берёшь на "слабо"?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779954&topic_id=35624&forumid=1&1537867547

Хм..
Пойти и проявить гражданскую позицию это называется с каких пор провокацией?
Или выслушивать твои бредни о том, какой плохой язык у казахоязычных и что они все такие плохие?
Да, ты трус, потому что умеешь свои националистические выпадки обливать на целый народ, но никак не можешь сказать лично это чиновникам..
Обоснованно и по порядку..
Надеюсь так понятно?
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* Sniper
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 548
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 25.09.18 - 15:31
Комментарий проходит проверку.
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§ 211
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4713
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 25.09.18 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Идите и добейтесь справедливости там, среди тех, кто там решает.
Не мы тут решаем и нечего обвинять нас в этом..
Зачем тут обливать грязью и за глаза то целый народ, вспоминая его историю, отцов, матерей..
Дело то в чиновниках..
Им и боитесь сказать, а свою трусость выливаете на тех, с кем рядом всю жизнь жили..
Я такой же русскоязычный и тоже страдаю, но тем не менее не ищу виновных в соседях, в тех кого вижу и сталкиваюсь с ними каждый день..
Хотите что то сказать, говорите им, чиновникам, власти..
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* таноми52
Re: Только на казахском и английском - управление по развитию...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 163
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 25.09.18 - 15:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Или выслушивать твои бредни о том, какой плохой язык у казахоязычных и что они все такие плохие?

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32383&start=105#comment_1



Обостряешь? Открыто лжешь? Совсем границ не чуешь?
Профайл
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