211 Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом.. #1337





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4713

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:54 Ну и полностью подготавливаем хрущевский холодильник к пластиковой дверке или дверям..

Которые будут ох еще как ни скоро, учитывая что у них завал в работе и за эту мелочь они пока не берутся..



