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§ NG.kz
Сагинтаев о работе полиции: Осталось проблемы на воров и преступников списать
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33796
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.09.18 - 12:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев высказался о работе полиции в Актюбинской области. Глава правительства указал, что в этом регионе растет количество тяжких преступлений.
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* drakon
Re: Сагинтаев о работе полиции: Осталось проблемы на воров и...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14633
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.09.18 - 12:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Преступность, последние 48 лет - снижается,
снижается ежегодно на 10 - 20%.
А в Затобольске опять тётка пропала,
уже 2 недели как, с 10 сентября... :-o
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* Sniper
Re: Сагинтаев о работе полиции: Осталось проблемы на воров и...
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 548
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 25.09.18 - 13:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А в Затобольске опять тётка пропала,
уже 2 недели как, с 10 сентября.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32400

может еще не пропала, а наслаждается свободной жизнью....кто она тебе?
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* drakon
Сагинтаев о работе полиции: Осталось проблемы на воров и преступников списать
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14633
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.09.18 - 15:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
.кто она тебе?

Мне - никто.
Она просто - гражданка Казахстана... :-o
Как и тётка - в Мичурино,
Как Даша из Затобольска... 8-)
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