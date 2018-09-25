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§ NG.kz
Впервые в Костанайской области прошел туристский фестиваль "Европа Азия"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33796
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.09.18 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С 21 по 23 сентября 2018 года в детском лагере «Алтынгуль» прошел областной туристский фестиваль «Европа-Азия». Общий охват составил 100 человек. Целью данного мероприятия является развитие детско-юношеского туризма в Костанайской области.
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* drakon
Re: Впервые в Костанайской области прошел туристский фестиваль...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14633
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.09.18 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Туризм - развивается... :lol:
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§ alex_60
Re: Впервые в Костанайской области прошел туристский фестиваль...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1264
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.09.18 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///туристский фестиваль «Европа-Азия» в рамках реализации государственной программы «Рухани Жанғыру».///

а что, есть что то такое которое вне рамок этой программы?
может кто знает.
скамейки с зарядкой, знаки с подсветкой,светящаяся брусчатка,
клумбы...гранитные, или мраморные, мусорные бачки на остановках ..
все это тоже в рамках реализации.
теперь встреча туристов.
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* yudjin
Re: Впервые в Костанайской области прошел туристский фестиваль...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5530
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 25.09.18 - 13:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
а что, есть что то такое которое вне рамок этой программы?

ну эт как в известном выражении: когда нет истории, её надо придумать!
так и тут... под духовным возрождением понимают:
Цитата:
alex_60:
скамейки с зарядкой, знаки с подсветкой,светящаяся брусчатка,
клумбы...гранитные, или мраморные, мусорные бачки на остановках ..

плюс жральня и вырубка деревьев...

А детский туризм - это однозначно хорошо и нужно... прям в духе нашего советского союза... зачетное возрождение!
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