Sniper Re: Сагинтаев о работе полиции: Осталось проблемы на воров и... #2





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Регистрация: 03.06.18 (Пользователи) Отправлено: - 13:38 Цитата: drakon:

А в Затобольске опять тётка пропала,

уже 2 недели как, с 10 сентября.



Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32400 А в Затобольске опять тётка пропала,уже 2 недели как, с 10 сентября.Источник:

может еще не пропала, а наслаждается свободной жизнью....кто она тебе?