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§ NG.kz
Как казахстанцам копить деньги на депозитах по новой системе
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33792
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.09.18 - 11:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С 1 октября 2018 года меняются условия по вновь привлекаемым депозитам физических лиц в национальной валюте. Теперь вклады физических лиц будут классифицироваться как срочные, несрочные и сберегательные.
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§ 211
Re: Как казахстанцам копить деньги на депозитах по новой системе
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4709
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 25.09.18 - 11:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как копить..
По моему прежде чем копить, нужно для начала зарабатывать..
Ну а там уш не переживайте за наши денешки, и так пенсионку отдали частным банкам, которые дают наши же деньги нам же под дьявольские проценты..
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