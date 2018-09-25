211 Re: Как казахстанцам копить деньги на депозитах по новой системе #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4709

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:35 Как копить..

По моему прежде чем копить, нужно для начала зарабатывать..

Ну а там уш не переживайте за наши денешки, и так пенсионку отдали частным банкам, которые дают наши же деньги нам же под дьявольские проценты..