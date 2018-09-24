/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 7 из 7«1...567
§ NG.kz
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33792
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.09.18 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В этом году в Костанае начали массово заменять таблички с указанием улиц и номеров домов. На новых табличках, в отличие от прежних, названия улиц указаны только на казахском и английском языках, русского варианта там нет.
Читать новость

* Sniper
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 545
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 25.09.18 - 07:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
неужели за всё, что сделало русскоязычное населения для Кустаная

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35624&viewmode=flat&sortorder=0&start=60

Можете перечислить, что конкретно сделано? Может, все же нужно вначале поблагодарить грузиноязычного Берию? Который разрешил неотбытую часть срока поездкой на целину?
Профайл

§ Victor Yang
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10950
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 25.09.18 - 08:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Abilnassirova:
Казахский - государственный язык, алфавит которого заучивается со школьный парты. Я думаю вам не составит труда прочитать фамилии

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35624&viewmode=flat&sortorder=0&start=60&1537840695

А как же закон? На него наплевать надо? В данном случае совершенно неважно - кто, что и в какой степени знает. Есть закон, в котором чётко прописано на каких языках должно быть написано и даже расположение указано. И это должно быть основой в правовом государстве, а не диванные рассуждения об упущенных возможностях в изучении языков.
Профайл

§ Сергей_я
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2584
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 25.09.18 - 09:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Azaibragimova:
То, что у нас в Казахстане не предусмотрено! Как и умение говорить на государственном языке.

1. в России русский язык существует тысячелетиями. Поэтому они имеют права требовать знание этого языка в стране. А сколько лет у нас в РК, каз.яз стал государственным? 30-40 лет?
2. в нормальных странах не меняют языки с одного на другой. Давайте поучим язык 30 лет на кириллице, еще 30 на латинице, а когда все вконец запутается скажут, а пускай будет и так и эдак и тогда вообще ничего не понятно будет. Вот из-за этой тупости во всем народ и начинает менять страну проживания.

[Исправлено: Сергей_я, 25.09.2018 - 09:42]
Профайл

* Sniper
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 545
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 25.09.18 - 09:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Есть закон, в котором чётко прописано на каких языках должно быть написано и даже расположение указано

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779915&topic_id=35624&forumid=1#779915

Не удивляйте людей Янгович, уже есть законы об улочных табличках? Вы госчиновники, должны действовать слаженно и привносить в народ новые веяния, а вы все особнячком держитесь.)))))((((((
Профайл

§ 211
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4709
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 25.09.18 - 10:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
русский язык существует тысячелетиями.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779922&topic_id=35624&forumid=1&1537849042

Ога..
Казахский язык взялся ниоткуда и только пару лет назад..
Профайл

§ 211
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4709
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 25.09.18 - 10:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы как в том болоте..
Пытаетесь оскорбить нацию, народ..
А вот пойти и сказать то же самое чиновникам , да нет, что ты что ты..
Трусость знаете ли, неизлечимая штука..
Профайл

§ alex_60
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1263
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.09.18 - 10:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
о чё тогда наоборот не сделали,надпись по русски, а казахский в QR код,


идея нормальная , но требует проверки.
QR - выше , на русском ниже.

и вот еще

//В Казахстане утвердили правила изготовления и размещения вывесок с наименованием государственных органов на административных зданиях (Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 ноября 2011 года № 1371),
.....Наименование государственного органа должно быть изложено на государственном и русском, а при необходимости, и на других языках. ..///

///В Астане к 2016 году все таблички и вывески на улицах города переведут на английский, казахский и русский языки, упорядочиваться все наименования и вывески, таблички, электронные табло на остановках, в том числе указатели, На трех языках - английском, казахском и русском. Это произойдет ближе к 2017 году, уже в 2016 году будет точно. Мы будем ходить, проверять, кто не сделал этого", - сообщил он на предпринимательском часе при столичном филиале Нацпалаты предпринимателей.////
Профайл

§ yudjin
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5529
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 25.09.18 - 10:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
что конкретно сделано?

Долго всё перечислять...достаточно сказать, что 90% домов в Кустанае, на которые присобачили адресные таблички с нарушением законов, построены в советские годы, советскими людьми большей частью, как это принято сейчас делить, не титульной национальности.
Да-да... вот этими строителями:
Профайл

* Sniper
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 545
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 25.09.18 - 10:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
что 90% домов в Кустанае, на которые присобачили адресные таблички с нарушением законов, построены в советские годы, со

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779926&topic_id=35624&forumid=1#779926

Свой процентик уменьши раза в три служивый. Даже на твоем фото вижу минимум 3 человека, не титульной нации.... ;-) :lol: :lol: :-o
Профайл

* Sniper
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 545
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 25.09.18 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как могли 30,5 процент среднесписочного состава, на которые вы ссылаетесь, построить 90 процентов городского жилья? У меня жена, любила попрекать этим, так она уже 7 лет как проживает в своей Башкирии. Нутрии семьей выращивают, брату на ИЖа с коляской собирают.
Профайл

§ Сергей_я
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2584
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 25.09.18 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Ога..
Казахский язык взялся ниоткуда и только пару лет назад..

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779926&topic_id=35624&forumid=1#779926

В статусе официального да, так и есть. Но не пару лет назад, а лет 25 примерно назад. До этого это был просто один из многих языков. Только и всего. В этом то и вся проблема. Большую часть современной жизни на данной территории люди разговаривали на русском. И только с 90тых начали пытаться переучить людей. Одно поколение переучили частично, подумали и решили поменять язык с кириллицы на латиницу. Теперь безграмотных станет еще больше.

[Исправлено: Сергей_я, 25.09.2018 - 10:49]
Профайл

§ 211
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4709
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 25.09.18 - 11:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:

В статусе официального да, так и есть.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779929&topic_id=35624&forumid=1&1537851708

В статусе официального языка он у казахоязычных просуществовал не меньше, а может даже и больше чем у русскоязычных..
Вот не нужно теперь обвинять в том целый народ и тем более говорить как минимум не правду..
Профайл

* Sniper
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 545
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 25.09.18 - 11:07
Комментарий удален модератором.
Профайл

§ 211
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4709
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 25.09.18 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Теперь безграмотных станет еще больше.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779935&topic_id=35624&forumid=1#779935

А то у нас грамотный на грамотном тут сидят..
С советского времени как были такими, так и остались, и язык тут ни при чем..
Разве что в словословии посоревноваться..
Профайл
Ответить 
Страница 7 из 7«1...567
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 31, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 30
Зарегистрированные пользователи: drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 173
Пользователей: 3
Всего: 176

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх