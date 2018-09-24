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Добринцофф:
о чё тогда наоборот не сделали,надпись по русски, а казахский в QR код,
идея нормальная , но требует проверки.
QR - выше , на русском ниже.
и вот еще
//В Казахстане утвердили правила изготовления и размещения вывесок с наименованием государственных органов на административных зданиях (Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 ноября 2011 года № 1371),
.....Наименование государственного органа должно быть изложено на государственном и русском, а при необходимости, и на других языках. ..///
///В Астане к 2016 году все таблички и вывески на улицах города переведут на английский, казахский и русский языки, упорядочиваться все наименования и вывески, таблички, электронные табло на остановках, в том числе указатели, На трех языках - английском, казахском и русском. Это произойдет ближе к 2017 году, уже в 2016 году будет точно. Мы будем ходить, проверять, кто не сделал этого", - сообщил он на предпринимательском часе при столичном филиале Нацпалаты предпринимателей.////