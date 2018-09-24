alex_60 Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае #96





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1263

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:28 Цитата: Добринцофф:

о чё тогда наоборот не сделали,надпись по русски, а казахский в QR код,



идея нормальная , но требует проверки.

QR - выше , на русском ниже.



и вот еще



//В Казахстане утвердили правила изготовления и размещения вывесок с наименованием государственных органов на административных зданиях (Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 ноября 2011 года № 1371),

.....Наименование государственного органа должно быть изложено на государственном и русском, а при необходимости, и на других языках. ..///



///В Астане к 2016 году все таблички и вывески на улицах города переведут на английский, казахский и русский языки, упорядочиваться все наименования и вывески, таблички, электронные табло на остановках, в том числе указатели, На трех языках - английском, казахском и русском. Это произойдет ближе к 2017 году, уже в 2016 году будет точно. Мы будем ходить, проверять, кто не сделал этого", - сообщил он на предпринимательском часе при столичном филиале Нацпалаты предпринимателей.////