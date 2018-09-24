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§ NG.kz
Россиянин угодил в тюрьму за незаконное пересечение границы Казахстана на велосипеде
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33792
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.09.18 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сообщает пресс-служба Костанайского областного суда, в августе 2018 года сотрудники Пограничной службы КНБ РК задержали гражданина России, который незаконно пересек границу с Казахстаном на велосипеде.
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* drakon
Re: Россиянин угодил в тюрьму за незаконное пересечение границы...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14630
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.09.18 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По всей видимости - террорист... :lol:
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§ 211
Re: Россиянин угодил в тюрьму за незаконное пересечение границы...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4709
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 24.09.18 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хех..
Как и особо опасному преступнику с автоматом в руках..
Если этот сбежит, тоже сочинят про автомат, изнасилования и бандитизм..
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* Sniper
Re: Россиянин угодил в тюрьму за незаконное пересечение границы...
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 545
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 25.09.18 - 11:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
По всей видимости - террорист...

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32385

надо было силки и петли ставить, как на мелкую дичь. Да и срок мизерный. 20-ка в самый раз.
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