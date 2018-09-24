Цитата: Например, главный специалист управления земельных отношений акимата Костанайской области был зарегистрирован в качестве ИП в Сулукольском сельском округе (Аулиекольский р-н). После назначения на должность в госаппарате договор о передаче в доверительное управление своего крестьянского хозяйства он не заключил и продолжал заниматься предпринимательской деятельностью.

Так, ИП или КХ у него?