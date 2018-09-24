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≡ 64 госслужащих, не передавших свой бизнес в доверительное управление, выявили за 2 года в Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
64 госслужащих, не передавших свой бизнес в доверительное управление, выявили за 2 года в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33792
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.09.18 - 21:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Например, главный специалист управления земельных отношений был зарегистрирован в качестве ИП в Сулукольском сельском округе. После назначения на должность в госаппарате договор о передаче в доверительное управление своего КХ он не заключил.
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§ 211
Re: 64 госслужащих, не передавших свой бизнес в доверительное...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4709
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 24.09.18 - 21:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот потому место в органах власти стоит дорого, потому что легко отбивается сопутствующим бизнесом, где тебя абсолютно никто никогда не тронет..
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§ Мейрам
Re: 64 госслужащих, не передавших свой бизнес в доверительное...
Мейрам


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Сообщений: 218
Регистрация: 31.05.09
Отправлено: 25.09.18 - 09:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Например, главный специалист управления земельных отношений акимата Костанайской области был зарегистрирован в качестве ИП в Сулукольском сельском округе (Аулиекольский р-н). После назначения на должность в госаппарате договор о передаче в доверительное управление своего крестьянского хозяйства он не заключил и продолжал заниматься предпринимательской деятельностью.

Так, ИП или КХ у него?
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§ alex_60
64 госслужащих, не передавших свой бизнес в доверительное управление, выявили за 2 года в Костанайской области
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1263
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.09.18 - 09:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///Костанайская область занимает второе место в Казахстане по уровню коррупции//

после Астаны.
есть чем "гордиться".
данные за этот год.
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§ сайлау курманов
Re: 64 госслужащих, не передавших свой бизнес в доверительное...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2842
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 25.09.18 - 11:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
они еще плачут что у них мизерные зарплаты
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