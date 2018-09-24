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≡ Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33789
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.09.18 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В этом году в Костанае начали массово заменять таблички с указанием улиц и номеров домов. На новых табличках, в отличие от прежних, названия улиц указаны только на казахском и английском языках, русского варианта там нет.
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§ Trueman4400
Re: Только на казахском и английском - управление по развитию...
Trueman4400


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 163
Регистрация: 12.01.16
Отправлено: 24.09.18 - 22:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Видимо, Вы никогда никакой язык не учили, раз имеете смелость так рассуждать. Не считая школьной программы, которая о языке не дает никакого представления. За редким исключением.
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§ elektron
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1975
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.09.18 - 23:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
[quote][b]Trueman4400:[/b]
Видимо, Вы никогда никакой язык не учили, раз имеете смелость так рассуждать. Не считая школьной программы, которая о языке не дает никакого представления. За редким исключением.Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35624&viewmode=flat&sortorder=0&start=75&1537808555[/quote]
Ну тут Вы "загнули" // которая о языке не дает никакого //

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35624&viewmode=flat&sortorder=0&start=75&1537808555

Да будет вам известно, что советское образование, было одним из лучших в мире, и примеров этому достаточно.
Но не буду приводить в пример, на каком "языке".... :-P

[color=#999999][Исправлено: elektron, 24.09.2018 - 18:17][/color]
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§ Trueman4400
Re: Только на казахском и английском - управление по развитию...
Trueman4400


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 163
Регистрация: 12.01.16
Отправлено: 24.09.18 - 23:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
а я не про советское образование говорю, а про нынешнее. Да и в советском образовании по части языков был пробел. Шесть лет учили английский, немецкий в школе, потом пять лет и институте. В общем 11 лет. И единицы знали язык. Те кто хотел потом нагоняли с репетитором.
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§ Trueman4400
Re: Только на казахском и английском - управление по развитию...
Trueman4400


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Сообщений: 163
Регистрация: 12.01.16
Отправлено: 24.09.18 - 23:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Или Вы, elektron, со школы испанский в совершенстве знаете?
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§ elektron
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1975
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.09.18 - 23:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Trueman4400:
Шесть лет учили английский, немецкий в школе, потом пять лет и институте. В общем 11 лет. И единицы знали язык. Те кто хотел потом нагоняли с репетитором.Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35624&post_id=779898&order=0&viewmode=flat&pid=0&forumid=1#779898

Что и требовалось доказать, зачем сегодня, если тогда уже не пошло?
Просто нужно же как то определиться уже? На Кириллице или Латинице?
И ПС: не называть это на английском! :lol:

[Исправлено: elektron, 24.09.2018 - 18:24]
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§ Trueman4400
Re: Только на казахском и английском - управление по развитию...
Trueman4400


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 163
Регистрация: 12.01.16
Отправлено: 24.09.18 - 23:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так уже определились уже с латиницей. Или для Вас это новость?
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§ elektron
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1975
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.09.18 - 23:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Trueman4400:
Или для Вас это новость?Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35624&post_id=779902&order=0&viewmode=flat&pid=0&forumid=1#779902

Да нет не новость, просто не понятно почему это вдруг по "английски называется, хотя всё равно на кириллице пишут, но на казахском и дублируют латиницей. Вместо русского? :-o
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§ drakon
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14630
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.09.18 - 23:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Trueman4400:
Так уже определились уже с латиницей.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779901&topic_id=35624&forumid=1#779901

Так нет на 2 снимке, на табличке - никакого Английского, это Казахский - на Латинице... :-o
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§ elektron
Re: Только на казахском и английском - управление по развитию...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1975
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.09.18 - 23:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да и QR код может и хорошо, у кого есть смартфон. Но что бы его считать, нуно метра 3-4 роста иметь. Всё продуманно однако. ;-)
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§ Azaibragimova
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
Azaibragimova


(Пользователи)
Сообщений: 9
Регистрация: 04.06.18
Отправлено: 24.09.18 - 23:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Стремительно отбывающая часть населения, это те кто предпочёл одну конституцию взамен другой! И если даже российской то там прежде чем получить гражданство надо сдать норматив на знание языка. То, что у нас в Казахстане не предусмотрено! Как и умение говорить на государственном языке. А за то, что сделало русскоязычное население для страны давно десять раз сказано спасибо! И большой Рахмет! Банально, но если мы называем Казахстан-Родиной, то и язык должен быть родным!
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§ Добринцофф
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6181
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 24.09.18 - 23:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Abilnassirova:
И если вы обратили внимание, то на табличке есть qr-код, сканируя который вы сможете получить информацию на ТРЕХ языках о данном

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35624&viewmode=flat&sortorder=0&start=60

Уже готовы русский язык зашифровать всякими кодами только бы его не написать открыто ,чё за фобия такая?
А если всё законно то чё тогда наоборот не сделали,надпись по русски, а казахский в QR код, аааааа?

[Исправлено: Добринцофф, 25.09.2018 - 00:28]
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§ Azaibragimova
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
Azaibragimova


(Пользователи)
Сообщений: 9
Регистрация: 04.06.18
Отправлено: 24.09.18 - 23:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Никто Вас не заставляет молчать! Но не нужно быть диванным критиком! Каждый сидит и пишит, что государство плохое! Ну сходите и предложити свои варианты, по улучшению страны!
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§ elektron
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1975
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.09.18 - 23:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Azaibragimova:
А за то, что сделало русскоязычное население для страны давно десять раз сказано спасибо! ИИсточник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779908&topic_id=35624&forumid=1&1537811274

Это всё? Страшно просто?Цитата:
Azaibragimova:
И большой Рахмет!

А это как типа "ты кто такой? давай до свидания?
Цитата:
Azaibragimova:
Банально, но если мы называем Казахстан-Родиной, то и язык должен быть родным!Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779908&topic_id=35624&forumid=1&1537811274

Да и банально, сколько бы вы не переселяли южан на север. В Ко(у)станае и этих землях живут в большинстве своём русские , украинцы, немцы, татары, монголы, корейцы и многие другие которые в основном, в отличие от юга общаются на русском языке.
И это нужно учитывать. А не принуждать!!!!
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§ elektron
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1975
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 25.09.18 - 00:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И этот язык для них Родной, между прочим!
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§ таноми52
Re: Только на казахском и английском - управление по развитию...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 161
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 25.09.18 - 00:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Azaibragimova:
А за то, что сделало русскоязычное население для страны давно десять раз сказано спасибо! И большой Рахмет!

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32383&start=75#comment_1



Разницу между "словом" и "делом" чувствуете?

Цитата:
Azaibragimova:
Каждый сидит и пишит, что государство плохое! Ну сходите и предложити свои варианты, по улучшению страны


Куда сходить? Кому предложить? А СМИ для чего существуют?
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