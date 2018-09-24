elektron Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае #87





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1975

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:58 Цитата: Azaibragimova:

А за то, что сделало русскоязычное население для страны давно десять раз сказано спасибо! ИИсточник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779908&topic_id=35624&forumid=1&1537811274 А за то, что сделало русскоязычное население для страны давно десять раз сказано спасибо! ИИсточник:

Это всё? Страшно просто?Цитата: Azaibragimova:

И большой Рахмет!

А это как типа "ты кто такой? давай до свидания?

Цитата: Azaibragimova:

Банально, но если мы называем Казахстан-Родиной, то и язык должен быть родным!Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779908&topic_id=35624&forumid=1&1537811274 Банально, но если мы называем Казахстан-Родиной, то и язык должен быть родным!Источник:

Да и банально, сколько бы вы не переселяли южан на север. В Ко(у)станае и этих землях живут в большинстве своём русские , украинцы, немцы, татары, монголы, корейцы и многие другие которые в основном, в отличие от юга общаются на русском языке.

И это нужно учитывать. А не принуждать!!!!