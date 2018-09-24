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≡ Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33789
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.09.18 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В этом году в Костанае начали массово заменять таблички с указанием улиц и номеров домов. На новых табличках, в отличие от прежних, названия улиц указаны только на казахском и английском языках, русского варианта там нет.
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* Vradon
Re: Только на казахском и английском - управление по развитию...
Vradon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 108
Регистрация: 10.05.17
Отправлено: 24.09.18 - 21:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Для меня не вопрос учить не учить язык. Мы уже много об этом помнится рассуждали. Так вот учу и вижу, каждый раз благодарность в глазах носителя языка, когда стараюсь говорить на казахском языке. Скажешь чуточку и тебя уже ставят в пример! Приятно.
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* elektron
Re: Только на казахском и английском - управление по развитию...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1967
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.09.18 - 21:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Статья 7.
1. В Республике Казахстан государственным является казахский язык.
2. В государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык.
3. Государство заботится о создании условий для изучения и развития языков народа Казахстана.
Цитата:
elektron:
//пояснила руководитель управления по развитию языков Гульжан МЕНДЕКИНОВА. - Основной Закон предусматривает верховенство статуса казахского языка, придавая ему публично-правовое значение (п. 1 ст. 7 Конституции).//Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32383&start=30&1537803013

Ключевое слово Верховенство
А теперь внимание! Та ту та та!
Статья 14.
1. Все равны перед законом и судом.
2. Никто не может подвергаться какой-либо дискриминации по мотивам происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или по любым иным обстоятельствам.

Не есть ли это дискриминация??? :-x
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* elektron
Re: Только на казахском и английском - управление по развитию...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1967
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.09.18 - 21:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да и про туризм и английский загнули Вы :lol:
Как ой англичанин, даже если и приедет в Казахстан, поймёт, что там намалёвано, пардон написано, это де просто на латинице :lol:
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* 211
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4702
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 24.09.18 - 21:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Не есть ли это дискриминация

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779863&topic_id=35624&forumid=1&1537803206

Почему нам постоянно о дискриминации прав человекуса говорит Запад?
По моему у вас есть свои проблемы такого же плана, когда ваши чиновники заставляют будуших германцев изучать в обязательном порядке немецкий язык, иначе пшел вон из страны..
Разве не так?
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* alex_60
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1260
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.09.18 - 21:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vradon:
Изучение языка, как раз и начинаться с того, что часто на глаза попадается.


посмотрите CNN , BBC, ну Hustler для общего развития, каждый день,
через месяц, год сообщите как у вас с английским языком.
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* alex_60
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1260
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.09.18 - 21:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Ключевое слово Верховенство


да одно это высказывание ее надо сразу уволить.
и не допускать к госслужбе.
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* elektron
Re: Только на казахском и английском - управление по развитию...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1967
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.09.18 - 21:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Почему нам постоянно о дискриминации прав человекуса говорит Запад?Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32383&start=45#comment_1

Ты читать умеешь, это в конституции Казахстана и я про это.
Мы что обсуждаем??? :-x
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* 211
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4702
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 24.09.18 - 21:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Мы что обсуждаем???

Вы об уждаете наши внутиенние проблемы, проблемы иного государства.
Интересно, в каких целях?
Мы сами не можем тут разобраться что ли?
По моему сказано все четко и предельно ясно..
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* elektron
Re: Только на казахском и английском - управление по развитию...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1967
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.09.18 - 21:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Разве не так?

И да нет не так!!! Имея гражданство, ты не обязан знать язык, но себе дороже и хуже. Услуги переводчика, поиск работы и прочее. Ну да ладно не об этом же... 8-)
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* elektron
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1967
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.09.18 - 21:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
По моему сказано все четко и предельно ясно..Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35624&viewmode=flat&sortorder=0&start=45

Ну раз так , чего мельтешишь тогда?
Я как ни будь сам разберусь, где и что мне писать.
Я же тебе не указываю, что и где обсуждать или?
Чего разволновался то так?
8-)
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* alex_60
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1260
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.09.18 - 21:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
помню на зареЦитата:
elektron:
это в конституции Казахстана и я про это.


совет.
оставь его. провокации полезли .
запад, немцы.
как обычно.
работу работает.

[Исправлено: alex_60, 24.09.2018 - 21:46]
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* Vradon
Re: Только на казахском и английском - управление по развитию...
Vradon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 108
Регистрация: 10.05.17
Отправлено: 24.09.18 - 21:48
Комментарий удален модератором.
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* 211
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4702
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 24.09.18 - 21:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
как ни будь сам разберусь, где и что мне писать.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779873&topic_id=35624&forumid=1#779873

Писать это одно, но указывать как нам преобразовывать языковую и национальную политику, непродуктивно..
Всем известно как Запад обошелся с ровно таким же вопросом в одной братской стране..
И по языку у вас, у ва не ецкий обязателен.
С полицейским на турецком поговоришь?
А улицы названия их, по сирийски продублированы?
Так что не надо вот сочинять, как будто тут все темные..
Профайл

§ Khalisi
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
Khalisi


(Пользователи)
Сообщений: 33
Регистрация: 07.06.18
Отправлено: 24.09.18 - 21:55
Комментарий проходит проверку.
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* elektron
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1967
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.09.18 - 21:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Писать это одно, но указывать как нам преобразовывать языковую и национальную политику, непродуктивно..Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35624&post_id=779873&order=0&viewmode=flat&pid=779872&forumid=1#779873

Последний раз, где и что я указываю? Я лишь привёл пример Конституции Казахстана. Кстати если не заметил, то об этом и речь!?
Цитата:
211:
Всем известно как Запад обошелся с ровно таким же вопросом в одной братской стране..Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35624&post_id=779873&order=0&viewmode=flat&pid=779872&forumid=1#779873

Причём тут это вообще было?
Цитата:
211:
И по языку у вас, у ва не ецкий обязателен.С полицейским на турецком поговоришь?Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35624&post_id=779873&order=0&viewmode=flat&pid=779872&forumid=1#779873

Приводчика предоставят, да не переживай ты так за иностранцев у нас!Цитата:
211:
А улицы названия их, по сирийски продублированы?Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35624&post_id=779873&order=0&viewmode=flat&pid=779872&forumid=1#779873

Это опять к чему было. Это как раз у вас мастера, как говорят на английском дублируют. Для чего?
Если гос.язык Казахский? А второй по значению Русский?
Цитата:
211:
Так что не надо вот сочинять, как будто тут все темные..Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35624&post_id=779873&order=0&viewmode=flat&pid=779872&forumid=1#779873

Опять мимо, сочиняешь тут один ты. Я пока лишь статью закона РК привёл :-P
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