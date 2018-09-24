/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Сегодня КТЭК начнет ликвидировать последний порыв, выявленный в ходе осенней опрессовки		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Сегодня КТЭК начнет ликвидировать последний порыв, выявленный в ходе осенней опрессовки
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33785
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.09.18 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Готовность области к отопительному сезону была одним из вопросов, который рассматривался сегодня на аппаратном заседании в облакимате. Сезон начнет, когда среднесуточная температура три дня будет держаться на уровне +10 градусов.
Читать новость

§ 211
Re: Сегодня КТЭК начнет ликвидировать последний порыв,...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4690
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 24.09.18 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не понял, они что, углем там топят, как паровозы раньше и пароходы?
А как же навоз, кизяки?
Может пора газ закупать у американцев сжиженный, вроде дешевле будет..
Профайл

§ DENISKA
Re: Сегодня КТЭК начнет ликвидировать последний порыв,...
DENISKA


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6193
Регистрация: 22.10.11
Отправлено: 24.09.18 - 19:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Не понял, они что, углем там топят, как паровозы раньше и пароходы?

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32388


Читай внимательно - ДЛЯ НОРМАЛЬНОГО ПРОВЕДЕНИЯ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА В ОБЛАСТИ
Деревня то топится по-старинке, в большинстве случаев
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 14, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 14
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 146
Пользователей: 1
Всего: 147

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх