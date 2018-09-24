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≡ Содержать «Ак мечеть» Костаная после ее реставрации намерено Духовное управление мусульман Казахстана		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Содержать «Ак мечеть» Костаная после ее реставрации намерено Духовное управление мусульман Казахстана
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33785
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.09.18 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По словам заведующего отделом по делам мечети ДУМК Жандиллы БЕКЖИГИТОВА, управление намерено создать в костанайской мечети музей и сохранить молитвенный зал, а также будет оплачивать коммунальные услуги.
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§ 211
Re: Содержать «Ак мечеть» Костаная после ее реставрации намерено...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4690
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 24.09.18 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уже бы отказалось это ДУМК, чо воду мутить то..
Миллиард долларов..
Да за такие деньги можно и всех атеистов Костаная превратить в истинных мусульман и безо всякой мечети..
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§ Артем Марусич
Re: Содержать «Ак мечеть» Костаная после ее реставрации намерено...
Артем Марусич


(Журналисты)
Сообщений: 56
Регистрация: 27.04.18
Отправлено: 24.09.18 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тенге.
Но да, много. Кто его знает сколько там атеистов, но на планетарий или его солидную часть хватило бы.
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§ drakon
Re: Содержать «Ак мечеть» Костаная после ее реставрации намерено...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14626
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.09.18 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Миллиард долларов..

Тенге, Марик, тенге... :lol: :oops:
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§ 211
Содержать «Ак мечеть» Костаная после ее реставрации намерено Духовное управление мусульман Казахстана
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4690
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 24.09.18 - 16:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Тенге, Марик, тенге.

Тенге?
Думал что они привыкли в долларах считать..
Но мне кажется, что за миллиард тенге можно пару мечетей построить не хуже этой..
И да простит меня Аллах..
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§ Гога
Re: Содержать «Ак мечеть» Костаная после ее реставрации намерено...
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 73
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 24.09.18 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Думал что они привыкли в долларах считать..

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32392

Лучше бы ты только про свой ремонт писал , чем комментарии никчемные строчить .
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§ yudjin
Re: Содержать «Ак мечеть» Костаная после ее реставрации намерено...
yudjin


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Сообщений: 5527
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 24.09.18 - 17:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Попытка собрать средства за счет местных спонсоров оказалась неудачной.

интересно, на мраморные клумбы типа гранит, на батыров, на брусчатку с лампочками, лавки с батарейками и другую показуху спонсоры сами бегут, а сохранить старинное здание - нет желающих.
Забавно, что по программе рухнамы строят даже общепит, жильё и кабинеты робототехники, а на старинное здание средств нет.
Страна парадоксов, однако...
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§ Victor Yang
Содержать «Ак мечеть» Костаная после ее реставрации намерено Духовное управление мусульман Казахстана
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10948
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 24.09.18 - 17:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
интересно, на мраморные клумбы типа гранит, на батыров, на брусчатку с лампочками, лавки с батарейками и другую показуху спонсоры сами бегут, а сохранить старинное здание - нет желающих.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779826&topic_id=35628&forumid=1#779826

Всё перечисленное даже в сумме не наберёт миллиард тенге. Но вообще не понятно, почему не могут собрать такую сумму с прихожан - пусть не за один год, но можно. Неужели новая мечеть стоила меньше?
Цитата:
yudjin:
Забавно, что по программе рухнамы строят даже общепит, жильё и кабинеты робототехники

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779826&topic_id=35628&forumid=1#779826

Общепит и кабинеты, скорее всего, только оборудуют, а не строят с нуля. Про жильё и общепит вообще впервые слышу.

[Исправлено: Victor Yang, 24.09.2018 - 17:21]
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§ yudjin
Содержать «Ак мечеть» Костаная после ее реставрации намерено Духовное управление мусульман Казахстана
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5527
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 24.09.18 - 17:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Про жильё и общепит вообще впервые слышу.


Читай НГ и узнаешь:
Жакупов: - - А строительство «Макдональдса» это частные инвестиции, - продолжил аким города. - Человек по программе «Рухани жангыру» вложил своих почти 800 млн тенге в наш

Читай далее:
в рамках «Рухани жангыру» в районе реализуется 5 масштабных проектов. ... в числе реализуемых проектов — строительство 9 жилых домов в селе Карасу для специалистов сферы образования и здравоохранения.
Профайл

§ Гога
Re: Содержать «Ак мечеть» Костаная после ее реставрации намерено...
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 73
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 24.09.18 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
1 000 000 000 тенге делим на 850 кв. метров,равно 1 176 470 тенге один кв.метр . Да за такие деньги не только капремонт сделать , но ещё и пару новых отстроить .Откуда вообще такие суммы берут ? С потолка что ли ?? Или автор статьи что-либо перепутала ?
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§ Victor Yang
Содержать «Ак мечеть» Костаная после ее реставрации намерено Духовное управление мусульман Казахстана
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10948
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 24.09.18 - 17:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Жакупов: - - А строительство «Макдональдса» это частные инвестиции, - продолжил аким города. - Человек по программе «Рухани жангыру» вложил своих почти 800 млн тенге в наш


Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35628&post_id=779827&order=0&viewmode=flat&pid=0&forumid=1#779827

Это обычный бизнес. Чем бизнес по Рухани отличается от бизнеса не по Рухани?
Цитата:
yudjin:
в рамках «Рухани жангыру» в районе реализуется 5 масштабных проектов. ... в числе реализуемых проектов — строительство 9 жилых домов в селе Карасу для специалистов сферы образования и здравоохранения.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35628&post_id=779827&order=0&viewmode=flat&pid=0&forumid=1#779827

Так там и сумма:
Цитата:
Общая сумма, потраченная на строительство 9 домов, — 72 млн тенге»,

Далеко до миллиарда, согласись?
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§ 211
Содержать «Ак мечеть» Костаная после ее реставрации намерено Духовное управление мусульман Казахстана
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4690
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 24.09.18 - 17:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
000 000 000 тенге делим на 850 кв. метров,равно 1 176 470 тенге один кв.метр . Да за такие деньги не только капремонт сделать , но ещё и пару новых отстроить

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779829&topic_id=35628&forumid=1&1537790055

Хм..
Ты опять повторил за мной..
И..

Цитата:
Гога:
Лучше бы ты только про свой ремонт писал , чем

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779829&topic_id=35628&forumid=1&1537790055

Это зачем приплел?
Скажи это себе лично сам..
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