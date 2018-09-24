Victor Yang Содержать «Ак мечеть» Костаная после ее реставрации намерено Духовное управление мусульман Казахстана #7





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 10948

Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 17:18 Цитата: yudjin:

интересно, на мраморные клумбы типа гранит, на батыров, на брусчатку с лампочками, лавки с батарейками и другую показуху спонсоры сами бегут, а сохранить старинное здание - нет желающих.



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779826&topic_id=35628&forumid=1#779826 интересно, на мраморные клумбы типа гранит, на батыров, на брусчатку с лампочками, лавки с батарейками и другую показуху спонсоры сами бегут, а сохранить старинное здание - нет желающих.Источник:

Всё перечисленное даже в сумме не наберёт миллиард тенге. Но вообще не понятно, почему не могут собрать такую сумму с прихожан - пусть не за один год, но можно. Неужели новая мечеть стоила меньше?

Цитата: yudjin:

Забавно, что по программе рухнамы строят даже общепит, жильё и кабинеты робототехники



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779826&topic_id=35628&forumid=1#779826 Забавно, что по программе рухнамы строят даже общепит, жильё и кабинеты робототехникиИсточник:

Общепит и кабинеты, скорее всего, только оборудуют, а не строят с нуля. Про жильё и общепит вообще впервые слышу.



[Исправлено: Victor Yang, 24.09.2018 - 17:21]