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≡ Сахар по 196, яйца по 190 - рекомендованные цены на ярмарке назвали в акимате Костаная		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Сахар по 196, яйца по 190 - рекомендованные цены на ярмарке назвали в акимате Костаная
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33785
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.09.18 - 16:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ярмарка сельхозпродукции пройдет в Костанае в субботу, 29 сентября. Для распродажи выделены три площадки: в Сити-центре, в районе КСК - на пересечении ул. Текстильщиков и Кобыланды батыра, а также в 8-9 микрорайонах.
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§ Kot_Anubis
Re: Сахар по 196, яйца по 190 - рекомендованные цены на ярмарке...
Kot_Anubis


(Пользователи)
Сообщений: 5
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.09.18 - 16:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ул. Алтынсарина-Тарана-Гоголя - Тарана вроде уже давно нет
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