/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33785
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.09.18 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В этом году в Костанае начали массово заменять таблички с указанием улиц и номеров домов. На новых табличках, в отличие от прежних, названия улиц указаны только на казахском и английском языках, русского варианта там нет.
Читать новость

§ Yorik
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 555
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 24.09.18 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Теперь я знаю в каком ты доме живёшь

Цитата:
yudjin:
Витюша, он тоже не настоящий)


Разве после фото горок/елок/грязи возле школы №7/саженцев/заборчика и т.д. это для кого-то осталось тайной? :-)
Профайл

§ Сергей_я
Re: Только на казахском и английском - управление по развитию...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2582
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 24.09.18 - 14:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
А во-вторых, их никто не просил вешать свою лабуду вне закона на дом, принадлежащий жильцам.

сколько надо заплатить что б попросить вас сделать тоже самое с 12тым домом по соседству)?
Профайл

§ Sniper
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 535
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 24.09.18 - 14:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Нет, я на своём доме привёл в соответствие с ЗАКОНОМ:

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32383&start=0#comment_1

почему вы замазали тогда все остальное? Понимаете жн, что напрасно испортили казенное имущество. Надо было послушаться 112-ого и повесить рядышком свою табличку.

[Исправлено: Gljuk, 24.09.2018 - 14:57]
Профайл

§ Сергей_я
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2582
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 24.09.18 - 14:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
del

[Исправлено: Сергей_я, 24.09.2018 - 14:52]
Профайл

* Victor Yang
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10946
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 24.09.18 - 14:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
там вроде все нормально.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779800&topic_id=35624&forumid=1#779800

Где ж нормально? Русская фамилия в именительном падеже. По-русски - ул. им. ВолыновА. А написано по-казахски - Волынов к-сi.
Профайл

§ yudjin
Re: Только на казахском и английском - управление по развитию...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5525
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 24.09.18 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
сколько надо заплатить что б попросить вас сделать

дело то копеешное по факту, но по отчётам видимо дорогое...
а по-соседски можно и безвозмездно...

Цитата:
Сергей_я:
там вроде все нормально.

Нормально было бы: Улица Волынова
Профайл

§ Sniper
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 535
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 24.09.18 - 15:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я прожил на Фролов кушесы,58/12, почти 10 лет. Надпись была на русском языке. Меня это не заедало. Почему муэддин так всполошился вдруг? Это очень подозрительно(((( Раньше вас все устраивало???
Профайл

§ Vital
Re: Только на казахском и английском - управление по развитию...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6179
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 24.09.18 - 15:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полностью поддерживаю Гульжан. Лучше седня полностью избавится от русского языка. Запретить его на всех уровнях, на всех вывесках, сми. Нашу газету вместе с форумом полностью перевести на каз яз. Пока у меня есть силы и здоровье лучше седня получить пинок и идти собирать чемодан. Чем его получить через 10 лет. Так как меня седня все устраивает и мне лень упоковывать сумки. А запрет меня ускорит на действия. ))) 8-)
Профайл

§ Sniper
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 535
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 24.09.18 - 15:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
х вывесках, сми. Нашу

чего шумим? Уже пяток лет читаешь указатели на дорогах населенных пунктов и речушек? На каких языках? То тоже.....Уезжаешь с момента регистрации на форуме. Когда больной раз за разом сообщает родне, что он скоро умрет. Родня привыкает и успокаивается. Значит, мол, врет.....
Профайл

§ таноми52
Re: Только на казахском и английском - управление по развитию...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 157
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 24.09.18 - 16:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, прямое нарушение закона!
При этом мадам чиновница на голубом глазу глаголет про Фому, когда ей говорят про Ерёму : "- Конституционная норма о том, что в госорганизациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык, не означает наделение последнего статусом второго государственного языка, - пояснила руководитель управления по развитию языков Гульжан МЕНДЕКИНОВА. - Основной Закон предусматривает верховенство статуса казахского языка, придавая ему публично-правовое значение (п. 1 ст. 7 Конституции).

Вот оно, словоблудие! Кто-то спорит о верховенстве казахского языка?
Русский язык упоминается в Законе "О языках", в каком Законе предпочтение отдаётся английскому?
Пусть ВНЯТНО ответит эта госпожа по СУЩЕСТВУ (как говорят в суде), на основании каких законов она проигнорировала русский язык?
А НГ следует получить ответ на эти вопросы у вышестоящего начальника Мендекиновой. Ибо её ответ - это не ответ, а тупая лапша на уши!
Дали русскоязычным капитальный повод для возмущения!!!
Профайл

§ Сергей_я
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2582
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 24.09.18 - 16:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
http://kstnews.kz/news/events?node=46430
вот вам еще на г.. на вентилятор. Название организации только на каз.яз.
Профайл

§ alex_60
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1249
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.09.18 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
А НГ следует получить ответ на эти вопросы у вышестоящего начальника Мендекиновой. Ибо её ответ - это не ответ, а тупая лапша на уши!


в надзорный орган надо писАть.
хотя они и сами должны за соблюдением законов следить.
такое не заметить- невозможно.
Профайл
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 21, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 20
Зарегистрированные пользователи: drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 195
Пользователей: 6
Всего: 201

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх