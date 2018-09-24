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≡ Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33782
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.09.18 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В этом году в Костанае начали массово заменять таблички с указанием улиц и номеров домов. На новых табличках, в отличие от прежних, названия улиц указаны только на казахском и английском языках, русского варианта там нет.
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§ Козлов я
Re: Только на казахском и английском - управление по развитию...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 212
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 24.09.18 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правильно российские СМИ пишут,да это мы и сами видим, что идет постепенное выдавливание русского языка из правового и культурного поля. Нужно быть последним идиотом,чтобы свои же законы не уважать,а придумывать какие-то отмазки. Скоро у нас будет как в Грузии- все только на грузинском и английском языках, русского в помине нет. молодое поколение его вообще не знает.
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§ Victor Yang
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10943
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 24.09.18 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А если этот вопрос задать на республиканском уровне? Сдаётся мне, что Гульжан МЕНДЕКИНОВА неверно трактует закон, потому как контраргументом идет фраза:
Цитата:
Конституционная норма о том, что в госорганизациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык, не означает наделение последнего статусом второго государственного языка
Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32383?1537772257

Причём тут наделение статусом второго государственного, если чётко написано:

Цитата:
«Бланки, вывески, объявления, реклама, прейскуранты, ценники, другая визуальная информация излагаются на государственном и русском, а при необходимости и на других языках». Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32383?1537772257

Без указания, что это делается только в государственных учреждениях.

Цитата:
Козлов я:
Скоро у нас будет как в Грузии- все только на грузинском и английском языках, русского в помине нет. молодое поколение его вообще не знает.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32383#779774

Дело даже не в самом языке и его функционировании. Дело в понимании чиновниками закона. А он, получается, понят не так ;-) .

[Исправлено: Victor Yang, 24.09.2018 - 13:08]

[Исправлено: Victor Yang, 24.09.2018 - 13:47]
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§ alex_60
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1248
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.09.18 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///должны образцово исполняться все нормы закона «О языках», в частности, объекты дорожной инфраструктуры, общественного транспорта, улицы, проспекты, другие городские объекты должны иметь указатели в полном соответствии с требованиями законодательства, на казахском и русском языках – и это касается всех областей и регионов», - сказал Назарбаев, выступая в пятницу на сессии Ассамблеи Народа Казахстана.///

Президент страны "этим" не указ похоже.
считаю надо СТРОГО наказать и ПРИВЛЕЧЬ к ответственности за невыполнение указаний президента.
чтобы другим "таким" неповадно было.

[Исправлено: alex_60, 24.09.2018 - 13:13]
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§ alex_60
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1248
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.09.18 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
рс
///на одном, это – нарушение Конституции, соответствующие органы, которые следят за точностью исполнения законов, должны обратить на это внимание. Почему малые ассамблеи в той же Астане, в других регионах не следят за этим, не указывают уполномоченным органам? Это важно для всех, в этом деле нет мелочей», - добавил он.

«Стабильность, единство в нашем обществе – самый важный фактор развития нашей страны. Предлагаю в следующем году провести в Астане форум народа Казахстана, где мы подведем итог многолетней нашей работы по укреплению дружбы и согласия в нашей стране», - заключил глава государства.////
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§ alex_60
Re: Только на казахском и английском - управление по развитию...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1248
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.09.18 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
как такие как
"руководитель управления по развитию языков Гульжан МЕНДЕКИНОВА"
вообще попадают на такие должности.
с таким своевольным толкований законов?
как проходят аттестации?
это же "горячее" место, тут надо быть очень осторожным.
чем вот так комментировать. как этот руководитель.
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* 211
Re: Только на казахском и английском - управление по развитию...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4680
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 24.09.18 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто хочет, пусть оплатит и поставит таблички на своем языке..
Разве это сложно?
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§ Добринцофф
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6180
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 24.09.18 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Скоро у нас будет как в Грузии- все только на грузинском и английском языках, русского в помине нет. молодое поколение его вообще не знает.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779773&topic_id=35624&forumid=1&1537774205

Я тут на днях в Алма-ату звонил в интернет магазин,блок питания нужен был ,там меня на русском понять не смогли,позвали переводчика,он понял и на очень ломанном русском попытался объяснить что к чему.
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* yudjin
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5523
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 24.09.18 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
чтобы исключить дублирование одной и той же фамилии на трех языках.

А если фамилии нет, то вот так можно:


Цитата:
alex_60:
считаю надо СТРОГО наказать и ПРИВЛЕЧЬ к ответственности

судить надо эту Мендекинову и Ко вместе с почтой и заставить исправить все таблички за свой счёт.
Цитата:
211:
Разве это сложно?

Нет, я на своём доме привёл в соответствие с ЗАКОНОМ:

А во-вторых, их никто не просил вешать свою лабуду вне закона на дом, принадлежащий жильцам.

[Исправлено: yudjin, 24.09.2018 - 14:03]
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§ bgb
Re: Только на казахском и английском - управление по развитию...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4077
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 24.09.18 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
на английском мелковат шрифт. надо бы увеличить!!!
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§ Добринцофф
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6180
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 24.09.18 - 13:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Нет, я на своём доме привёл в соответствие с ЗАКОНОМ:

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779782&topic_id=35624&forumid=1#779782

:lol: :lol: :lol:
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§ Victor Yang
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10943
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 24.09.18 - 13:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
я на своём доме привёл в соответствие с ЗАКОНОМ:

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779787&topic_id=35624&forumid=1#779787

Микрорайон закрасил, номер дома - тоже. А QR-код забыл! Теперь я знаю в каком ты доме живёшь :lol: :lol: :lol:
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* yudjin
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5523
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 24.09.18 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
наравне с казахским официально употребляется русский язык, не означает наделение последнего статусом второго государственного языка

А не покажет ли гражданка Мендекинова норму, по которой адресные таблички должны быть ТОЛЬКО на государственном языке?
А её нет, тогда почему английский можно, а официальный русский - нет, хотя законом регламентировано обязательное использование 2-х языков в любой наружной информации?
Да и верховенство статуса казахского определяется нормой в законе о рекламе про размещение выше и левее текстов на гос языке.

А ответ кроется не в худо слепленной отмазке и лукавстве Мендекиновой и Ко, а в государственной политике.

[Исправлено: yudjin, 24.09.2018 - 13:57]
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