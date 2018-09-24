Victor Yang Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае #2





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 10943

Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 13:06 А если этот вопрос задать на республиканском уровне? Сдаётся мне, что Гульжан МЕНДЕКИНОВА неверно трактует закон, потому как контраргументом идет фраза:

Цитата:

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32383?1537772257 Конституционная норма о том, что в госорганизациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык, не означает наделение последнего статусом второго государственного языкаИсточник:

Причём тут наделение статусом второго государственного, если чётко написано:



Цитата: и русском, а при необходимости и на других языках». Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32383?1537772257 «Бланки, вывески, объявления, реклама, прейскуранты, ценники, другая визуальная информация излагаются на государственном, а при необходимости и на других языках». Источник:

Без указания, что это делается только в государственных учреждениях.



Цитата: Козлов я:

Скоро у нас будет как в Грузии- все только на грузинском и английском языках, русского в помине нет. молодое поколение его вообще не знает.



Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32383#779774 Скоро у нас будет как в Грузии- все только на грузинском и английском языках, русского в помине нет. молодое поколение его вообще не знает.Источник:

Дело даже не в самом языке и его функционировании. Дело в понимании чиновниками закона. А он, получается, понят не так .



[Исправлено: Victor Yang, 24.09.2018 - 13:08]



[Исправлено: Victor Yang, 24.09.2018 - 13:47]